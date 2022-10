Sevdiğiniz renkler sizi ele veriyor en sevdiğiniz renge göre kişilik analizi

Herkesin en çok sevdiği ve hiç sevmediği renkler vardır. Renkler, bizim yaşadıklarımızı, tecrübelerimizi, anılarımızı yansıtır. Böylece çeşitli renklere karşı bilinçli ya da bilinçsiz tepkiler vermeye başlarız. Hangi rengi sevdiğimiz, kullandığımız ve verdiğimiz tepkiler, karakter özelliklerimiz hakkında bilgi verir.

İnsanlar çocukluktan itibaren renklerle ilişki kurar. Yaşadığımız her anın ve tüm duygularımızın aklımızda yer edinmiş bir rengi var. Hayal etmeye başladığınızda güneşi, toprağı, kötü bir günün rengini canlandırabilirsiniz Renkler hem insan psikolojisi hem de fizyolojisi üzerinde etkilidir.

Turkuaz

Favori rengi turkuaz olan kişiler, herkesle rahatlıkla iletişim kurabilen arkadaş canlısı kişilerdir. Merhametli, empati yeteneği kuvvetli, diğer insanları önemseyen açık sözlü insanlardır. Sezgi yetenekleri de oldukça gelişmiş olan turkuaz severler, ruhsal olarak kendilerini olduklarından daha olgun hissedebilirler. İletişim yetenekleri güçlü olduğu için yöneticilik ve organizasyon alanlarında başarılı olurlar. Hem mavilerin hem de yeşilliklerin en olumlu duygusal özelliklerini bir araya getiren turkuaz, maviden sadakat, huzur ve bilgeliği alırken, yeşilden hem bedeni hem de zihni dinlendiren yatıştırıcı, iyileştirici ve şefkat özelliklerini alır.

Sarı

Sarı seven insanlar, özgür ve bağımsızdırlar. Eğlenmeyi severler ve herkesle anlaşırlar. Yeniliklere açık, meydan okumayı seven, idealist, spiritüel, yaratıcı, hayal gücü ve sanatsal yönleri kuvvetli kişilerin tercih ettiği renktir. Pozitif ve iyimserdirler. Her zaman içinde bulundukları topluluk için en iyisini yapmak ve göz önünde olmak isterler. Duygusallaştıkları veya kötü hissettikleri zaman duygularını kolayca başkaları ile paylaşmazlar. Sarı aynı zamanda entrikaların ve ihanetin rengi olarak tarihte boy göstermiştir.

Mor

Bu renk hem kırmızının şehvetini, hem de mavinin dinlendirici duygularını barındırır. Bilgeliğin, kralların, gizemin, sihrin, gücün ve itibarın rengidir. Mor seven kişilerin genellikle sezgi güçleri yüksek, yaratıcılıkları ve hayal güçleri kuvvetlidir. Özellikle sanatçılar gibi farklı olmayı arzulayan, ezber bozan, zor beğenen ve hassas yapıdaki kişilerin tercih ettiği renktir. Ancak hayal güçleri yüksek ve kraliyet kökenli olan bu renk, mor sevenlerin savurgan bir hayat tarzı benimsemesine neden olabilir. Her şeyin en iyisine sahip olmak için daima daha yükseği hedeflerler. Mor sevenler ile yaşamak kolay, fakat hiçbir zaman onları tam olarak tanıyamazsınız. En yakın arkadaşları için bile onlar kapalı bir kutu veya bir bilmece olabilirler.

Mavi

Mavi, başkalarının ihtiyaçlarına önem veren, kurduğu ilişkilere güçlü bağlılıkları olan kişilerin rengidir. Mavi seven kişiler için güven duygusu çok önemlidir. En büyük hayal kırıklığını ihanete uğradıklarında yaşarlar. Sosyalleşmeyi sevmelerine rağmen çoğunlukla yakın arkadaş çevreleri ile vakit geçirmeyi tercih ederler. Kimi zaman mesafeli ve savunmasız olabilirler. Detaycıdırlar. Mavi severler her ne kadar özgüvenli ve kontrollü görünse de, aslında arka planda kalarak kırgınlıklarını ve kendilerini zayıf hissettikleri yönlerini saklamayı tercih ederler.

Pembe

Bu yumuşak rengin insanlar üzerinde sakinleştirici bir etkisi vardır. Şefkat, sevilme ve güvende hissetme onlar için çok önemlidir. Eğer etrafınızda sürekli pembe giyen birisi varsa çevresi tarafından kabul edilmeyi, desteklenmeyi ve sevilmeyi beklediğinin sinyallerini veriyor olabilir. Pembe renk dişilikle özdeşleştirilir ve bu rengi seven kadınlar duygusal, neşeli, çocuksu, sıcak ve arkadaş canlısıdırlar. Çetrefilsiz duyguların, deneyimlerin ve naifliğin rengi pembenin fazla kullanımı, sizi yetişkinliğin gerektirdiği sorumluluklardan uzaklaştırabilir.

Siyah

Siyah güçlü bir renk olduğu için siyah seven kişiler de güçlü, özgüvenli, gizemli, stil sahibi, otoriter ve azimlidirler. Bu yüzden partnerlerini kontrol etmeyi severler. Onlar için ince espri, zeka ve saygınlık oldukça önemlidir. Lider ruhlu siyah severler her işi en ince detayına kadar tamamlar ve düzgün bir şekilde yapıldığından emin olurlar. Azimli ve çalışkandırlar. Kararlarına müdahale edilmesinden hoşlanmayan ve kontrolü elinde tutmayı seven yapıları nedeniyle iş hayatında özellikle takım çalışmalarında zorlanabilirler.

Kırmızı

Kırmızı renk, içgüdüsel olarak daima varlığını hissettiğimiz bir renk olsa da, bazılarımız için en çok tercih edilen, bazılarımız için ise asla kabul görmeyen bir renktir. Her zaman spot ışıklarının altında ve her ortamda ilgi kendilerinde olsun isterler. Hayatın tadını çıkarmaktan hoşlanan ve hayata dair rafine zevkleri olan kişilerin rengidir. Kırmızı renk; çekici, hedeflerine ulaşan, hayatın içinde zaman zaman agresif olmayı şaşırtıcı bulmayan, kazanmayı seven, etkileyici insanların tercihidir. Tutkulu ve hırslı olmaları sayesinde spor dallarında başarılı olma eğilimleri yüksektir.

Beyaz

Beyaz renk, tüm renkleri içinde barındırma özelliği gibi, diğer tüm renklerin anlamlarını da içinde taşır. Beyaz seven kişiler genellikle çok düzenli, sadık ve temizdirler. Onlar için her şey yerli yerinde olmalıdır. Düzensizlik onları çileden çıkarabilir. Beyaz, aynı zamanda yeni bir başlangıç yapmak, dolayısı ile beyaz bir sayfa açmak isteyen kişilerin de rengidir diyebiliriz. Beyaz rengi sevenler, mükemmeliyetçi olmalarına rağmen çok fazla ön planda olmayı sevmezler ve kendilerini geri planda tutarlar. Bu yüzden başta kendileri olmak üzere zaman zaman insanları eleştiren kişilikleri ile ön planda olabilirler.

Yeşil

Yeşil rengi sevenler, genel olarak doğayı seven, ayağı yere basan, dengeli ve cömert kişilerdir. Ahlaki kurallara önem verirler. Risk almayı ve fazla aktif olmayı sevmedikleri için etrafta koşturmak yerine, oturdukları yerden dünyayı ve insanları gözlemlemeyi severler. Her zaman doğru olanı yapmak için çaba sarf ederler. Yeşil renk seven bir sevgili ilişkiye tutkuyla bağlanarak sevdiği kişiye ilgisini göstermekten hoşlanır. Sevdiği insana sadıktır. Ancak bu tutkulu ve ilgili sevgili, bazen kıskanç, öfkeli ve bencil olabilir.