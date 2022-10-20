Köfte alışkanlığınızı değiştirecek bir lezzet: Lübnan köftesi (Falafel)

Genellikle yemeklerin veya alkolün yanında meze olarak tüketilen Falafel (Lübnan köftesi) aslında başlı başına bir yemek olarak da tüketilebiliyor. İşte nohudun lezzetini sonuna kadar alabileceğiniz ve sizi mest edecek Falafel malzemeleri ve tarifi...

Lübnan köftesi için malzemeler:

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet orta boy soğan

3 diş sarımsak

1/2 demet maydanoz

1 çay kaşığı toz kişniş

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı silme tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı un

Kızartmak için sıvı yağ Sosu için: 1/2 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tutam maydanoz

Tuz

Lübnan Köftesi tarifi:

İlk olarak Lübnan köftesinin sosunu hazırlayın. Yoğurtlu tahinli dip sosunu hazırlamak için; derin bir kase içine yarım su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı tahin, 1 yemek kaşığı limon suyu, biraz tuz ve 1 tutam ince ince doğranmış maydanoz ekleyip, iyice karıştırın.

Lübnan köftesinin nohutları için; yaklaşık 1 su bardağı kadar nohudu bir gece öncesinden suda bekletin. Sonrasında ertesi gün nohutlar yumuşayana dek haşlayın. Nohudun pişmesinin ardından içinden 2 su bardağı kadarı alıp, bir kenara koyun.

Lübnan köftesi tarifi için; ilk olarak 2 su bardağı haşlanmış nohutu mutfak robotu içine koyun. 1 adet orta boy soğanı ve yarım demet maydanozu ince ince doğrayıp, nohutların üzerine ilave edin. Sonrasında 3 diş küçük küçük doğranmış sarımsak, 1 çay kaşığı toz kişniş, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 tatlı kaşığı silme tuz koyun.

Ardından tüm malzemeleri robottan iyice geçirin. Hazırladığınız nohutlu harcı bir kaba koyun. Üzerine 3-4 yemek kaşığı un ilave edin. Lübnan köfte harcını eliniz ile iyice yoğurun. Sonrasında üzerini kapatıp, buzdolabında 45 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Buzdolabında dinlenen köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın. Elinizde yuvarlayıp, bir tabak üzerine dizin. Lübnan nohut köftesinin basit pişmesi ve dağılmaması için derin ve dar bir tencere içine köftelerin gömülecekleri kadar sıvı yağ döküp, iyice kızdırın. Köfteleri dikkatli bir şekilde kızgın yağ içine koyup, iyice kızartın.

Nohut köfteleri kızardıktan sonra kağıt havlu serili bir tabak üzerine koyun ve yağının süzülmesini bekleyin. Sonrasında yanında sosu ile servis edip afiyetle tüketebilirsiniz.

Lübnan köftesi ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 20 dakika yeterlidir. Bu sürenin 15 dakikası hazırlık, 5 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 20 adet lübnan köftesi için geçerlidir.