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HABER /  POLİTİKA

Binali Yıldırım, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi

Binali Yıldırım, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ’da bulunan Binali Yıldırım, trafik kazası geçirdi. Yıldırım'ın sağlık durumu iyi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan programı kapsamında Karabağ’da siyasi temaslarına devam ederken endişelendiren bir gelişme yaşandı.

Program kapsamında Karabağ’da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ı taşıyan araç, Cebrayıl’den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı.

Araçtan çıkarıldı

Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı.

Sağlık durumu iyi

AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye'ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı.

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