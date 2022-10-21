HDP'liler, TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'ya sahip çıktı

TSK'ya kimyasal silah iftirasından bulunan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya HDP'li milletvekilleri destek verdi.

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Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan hesaplardan paylaşılan bir videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik operasyonunda kimyasal silah kullandığı iddia edildi.

Söz konusu çirkin iftiranın ardından, her fırsatta terör örgütünün sözcülüğünü yapmaya soyunan Türk Tabipler Birliği, olaya müdahil oldu.

"Görüntüleri izledim, kimyasal kullanılmış"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, görüntüleri izlediği iddiasında bulunarak, "Kimyasal kullanılmış." dedi.

Fincancı daha sonra sözlerine, "Daha önce de incelemiştim. Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

HDP'li vekiller, sosyal medyadan destek verdi

Fincancı hakkında açılan soruşturmanın ardından HDP'den destek de gecikmedi.

HDP'li milletvekilleri Pervin Buldan, Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş ve Serpil Kemalbay, Fincancı'ya destek mesajları paylaştı.