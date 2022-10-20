Kebap siparişine son! Bu Urfa kebabın lezzetini hiç bir restoranda bulamayacaksınız

Et yemekleri dendiği zaman genellikle akla ilk olarak kebap çeşitleri gelir. En çok bilinen kebap türleri ise Adana ve Urfa kebaptır. İşte restoranlardaki lezzeti aratmayacak, evde kolaylıkla yapabileceğiniz Urfa kebabı tarifi...

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Kebap dendiğinde akla ilk olarak Adana ve Urfa kebapları gelir. Aslında birçok çeşit kebap yemekleri var ancak bu iki kebabın yerini genellikle hiç biri tutmaz. Özellikle Doğu bölgelerinde yapılan kebaplar, diğer bölgelere göre daha lezzetli oluyor. Bunun sebebi ise öncelikli olarak ustaların marifeti ve kullandıkları et ve baharatların kalitesi.

İşte restoranlarda yapılan Urfa kebabı aratmayacak, evde kısa sürede yapabileceğiniz kebap tarifi...

Ev usulü fırında Urfa kebap için malzemeler: