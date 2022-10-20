Kebap siparişine son! Bu Urfa kebabın lezzetini hiç bir restoranda bulamayacaksınız

Et yemekleri dendiği zaman genellikle akla ilk olarak kebap çeşitleri gelir. En çok bilinen kebap türleri ise Adana ve Urfa kebaptır. İşte restoranlardaki lezzeti aratmayacak, evde kolaylıkla yapabileceğiniz Urfa kebabı tarifi...Abone ol
Kebap dendiğinde akla ilk olarak Adana ve Urfa kebapları gelir. Aslında birçok çeşit kebap yemekleri var ancak bu iki kebabın yerini genellikle hiç biri tutmaz. Özellikle Doğu bölgelerinde yapılan kebaplar, diğer bölgelere göre daha lezzetli oluyor. Bunun sebebi ise öncelikli olarak ustaların marifeti ve kullandıkları et ve baharatların kalitesi.
İşte restoranlarda yapılan Urfa kebabı aratmayacak, evde kısa sürede yapabileceğiniz kebap tarifi...
Ev usulü fırında Urfa kebap için malzemeler:
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500 gr koyun ya da kuzu kıyması
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1 adet soğan
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2 diş sarımsak
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3 adet çarliston biber
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2 adet domates
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Kırmızı toz biber
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Karabiber
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Tuz
Ev usulü fırında Urfa kebap tarifi:
Ev usulü fırında Urfa kebap tarifi için; çukur bir kaba 500 gr kıyma koyun. Üzerine 1 adet soğan ve 2 diş sarımsağı güzelce rendeleyin. Ardından 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, az miktar karabiber ve tuz serpin. Elinizle tüm kebap harcını güzelce yoğurun.
Yoğurduğunuz bu kıymalı kebap harcını 30 dk kadar buzdolabında dinlendirin. Ardından kıymalı Urfa kebap harcından yumurtadan biraz büyük parçalar koparıp, kalın çöp şişlere eliniz ile hafifçe sıkarak, yassı hale getirin.
Hazırladığınız ev usulü urfa kebabı büyük fırın tepsisi içine güzelce dizin. Yanlarına dilimlenmiş 3 adet çerliston biber ve 2 adet domatesi dilimlenmiş şekilde yerleştirin. Daha önceden ısıtılmış 190 derece fırına koyun. Yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin.
Ev usulü fırında Urfa kebap piştikten sonra yanında bulgur pilavı, közlenmiş biber ve domates ile birlikte sıcak olarak servis edip afiyetle tüketebilirsiniz.
Ev usulü fırında Urfa kebap ne kadar sürede hazırlanır?
Bu tarifi hazırlamak için toplamda 40 dakika yeterlidir. Bu sürenin 15 dakikası hazırlık, 25 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 3 kişilik ev usulü fırında Urfa kebap için geçerlidir.