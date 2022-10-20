Ronaldo kadro dışı bırakıldı! Oyuna girmemişti

Manchester United'ın Tottenham'la oynadığı maçta karşılaşma bitmeden Old Trafford'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun Chelsea maçında kadroya alınmayacağı açıklandı.

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Manchester United'ın sahasında Tottenham'ı 2-0 mağlup ettiği maçta Cristiano Ronaldo, süre alamayınca bitiş düdüğünü beklemeden soyunma odasına gitmişti.

Oyuna girmeyi reddetti

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Cristiano Ronaldo'nun, Tottenham maçında oyuna girmeyi reddettiği ve bunun ardından Old Trafford'dan ayrıldığı ortaya çıktı.

Chelsea maçı kadrosuna alınmadı

Manchester United'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada "Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Eric Ten Hag'la arası iyice bozuldu

Öte yandan İngiliz basınında çıkan haberlerde Manchester United teknik direktörü Ten Hag ve Ronaldo arasındaki ilişkilerin kırılma noktasına geldiği belirtildi. Ayrıca Hollandalı çalıştırıcının, Ronaldo'nun takımdan ayrılmasına olumlu yaklaştığı iddia edildi.

Cristiano Ronaldo'nun kış transfer döneminde takımdan ayrılmasındaki en büyük engelin onu alabilecek bir kulüp bulması olduğu belirtildi.

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmiş ve ismi birçok kulüple anılmıştı.

Sadece 2 maça ilk 11'de başladı

Ronaldo bu sezon Premier League'de 2 maça ilk 11'de başladı, 6 karşılaşmada oyuna sonradan dahil oldu. 2 karşılaşmayı ise yedek kulübesinde tamamladı.

37 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun United'daki sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.