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Trabzonspor'a kötü haber! Yusuf Yazıcı'nın cezası açıklandı
PFDK, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya 2 maç men cezası verdi.Abone ol
PFDK, Beşiktaş karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Yusuf Yazıcı'ya 2 maç men cezası verdi. Yusuf Yazıcı, Sivasspor ve Konyaspor maçlarında takımını yalnız bırakacak.
Yapılan açıklamada; "Trabzonspor sporcusu Yusuf Yazıcı'nın, 16.10.2022 tarihinde oynanan Beşiktaş -Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.