Temel Karamollaoğlu canlı yayında neden "R" yaptı?

Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Temel Karamollaoğlu İHA'ların yerli olmadığını iddia edince ortalık fena karışmıştı. Karamollaoğlu daha sonra ise gerçeği öğrenince "Yani orada yüzde 98 yerli yapıyoruz diyor arkadaşlar. Ben zaten piyasadan temin edilenler ile ilgili demiştim" açıklamasında bulunmuştu. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun düştüğü bu durumu youtube kanalında yorumladı.

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu nereye savruluyor böyle? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı masada otura otura inandıklarından vazgeçmişe benziyor.

İHA'lara SİHA'lara laf etmeye başladı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve Tele1'in sahibi Merdan Yanardağ gibi. O da Selçuk Bayraktar'a, İHA'lara SİHA'lara laf etmeye başladı. Bir başka mesele ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü oyunuydu.

"Türban" demeyi tercih etti

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın Teke Tek programının konuğu olan Temel Karamollaoğlu, yayın boyunca üç dört kez "başörtüsü" demek yerine "türban" demeyi tercih etti. Özeti, Karamollaoğlu 6'lı masayı ve bu masanın mimarı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendine uyduracağına o uymuş CHP liderine. Hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Tele1'in sahibi Merdan Yanardağ ile aynı dili konuşuyor artık.

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