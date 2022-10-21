Danıştay, FETÖ'den ihraç edilen 178 hakim ve savcıyı göreve iade etti! 'Tazminat ödeyin' dedi

DANIŞTAY'tan dikkat çeken FETÖ kararı. Danıştay 5. Dairesi, FETÖ ile irtibat ve iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen 178 hakim ve savcı hakkında 'mesleğe iade edilmeleri ve tazminat ödenmesine karar verdi. Daire, göreve iade kararı verdiği 178 ismi HSK’ya bildirirken, devletin de faiziyle birlikte tazminat ödemesini kararlaştırdı.

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Danıştay 5. Dairesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile irtibat ve iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen hâkim ve savcılarla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Ankesör aramaları, geçmişe dönük telefon arama ve sinyal kayıtları, tanık beyanları, ByLock yazışma içerikleri ve emniyet analiz raporlarıyla tespit edilen çok sayıda yargı mensubu, HSK Genel Kurulu tarafından meslekten çıkarılmıştı.

İrtibat ve iltisak için yeterli değil

Bu isimler, meslekten çıkarma kararının iptal edilmesi için Danıştay'da dava açmıştı. Daha önce bu yöndeki çok sayıda başvuruyu karara bağlayan Danıştay, dikkat çeken bir karar verdi. Danıştay 5.Dairesi, meslekten çıkarma kararının iptali için açılan davalarda çok sayıda iptal kararına imza attı. Bahsi geçen suçlamaların irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını iddia ederek bilgi ve belgeleri yok sayan Daire, iptal kararı verdiği 178 ismi HSK'ya bildirdi.

HSK, Danıştay kararını temyiz edecek mi?

HSK'nın Danıştay'ın verdiği iptal kararlarını temyiz edip etmeyeceği merak konusu olurken, iptal kararlarının temyiz edilmesi durumunda son kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun vereceği bildirildi. Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği isimlerden B.B.'nin, FETÖ'nün tepe yönetimindeki Osman Karakuş ile defalarca telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, soruşturma geçiren bir kısım kişilerle görüşme yaptığı belirlendi.

Kimse Yok Mu'ya bağış, sivil imamlarla görüşme

Örgütün kahvaltılı toplantılarına katıldığını itiraf eden B.B.'nin ByLock yazışmalarında da adının geçtiği ve sivil imamlarla da görüştüğü belirtildi. Bir diğer isim olan hâkim M.Ç.'nin de, hakkında FETÖ'den işlem yapılan kişilerle görüşmenin yanı sıra, Kimse Yok Mu Derneği'ne bağış yaptığı da ortaya çıkarıldı.

Tazminat ödenmesine hükmetti

Danıştay 5. Dairesi, mesleğe dönüşün yanı sıra tazminat kararı da aldı. Göreve iade kararı alınan bütün bu kişilere faiziyle birlikte devletin tazminat ödemesi kararlaştırıldı. B B. ve M.Ç. ile ilgili Danıştay 5. Dairesi'nin verdiği kararda, "Bu karar nedeniyle yoksun kaldığı maddi haklarının meslekten çıkarıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi" denildi.