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Frank Ribery futbolu bıraktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Frank Ribery futbolu bıraktı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız yıldız Frank Ribery, 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

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Bayern Münih, Marsilya, Fiorentina, Galatasaray gibi takımlarda top koşturan ve son olarak da İtalyan ekibi Salernitana'da oynayan Ribery, kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.

Fransız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Top benim için durdu. Ama içimdeki heyecan devam ediyor. Bu harika macerada herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 9 Bundesliga, 6 Almanya Kupası, 4 Almanya Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Şampiyonası ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları bulunan Ribery, 2013'te de UEFA'nın en iyi oyuncu ödülünü kazanmıştı.

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