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Onun lezzeti bambaşka çakallı menemeni tarifi!

Onun lezzeti bambaşka çakallı menemeni tarifi!

Adını Samsun yöresi çakallı'dan alan Çakallı menemeni lezzetiyle adeta herkesi büyülüyor. Kahvaltı sofralarına, çay saatlerine çok yakışacak olan çakallı menemeni tarifini siz için hazırladık. Peki çakallı menemeni nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Püf noktaları neler? İşte muhteşem tadıyla çakallı menemeni tarifi...

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Samsun'un meşhur lezzetlerinden çakallı menemenini kahvaltılarınızda seveceğinizden emin olduğumuz için bugünkü tariflerimizde paylaşmak istedik. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? tartışmasından sonra bu yemeği tattıktan sonra menemen çakallı menemeni gibi olur diye düşüneceksiniz. Peki tadı enfes çakallı menemeni nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte şahane çakallı menemeni tarifi...

Çakallı menemeni tarifi

5 adet domates
1 adet yeşil biber
3 adet yumurtanın sarısı
1,5 yemek kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı kaşar rendesi
Pulbiber
Karabiber
Tuz

Çakallı menemeni yapılışı

Menemen tavasında tereyağı eritin ve ince doğranmış biberleri ekleyip kısık ateşte kavurmaya başlayın.

Daha sonra kabukları soyulmuş ve mümkünse iri doğranmış domatesleri ilave edip pişirin.

Domatesler piştikten sonra üzerine pulbiber ve karabiberi damak zevkinize göre ekleyin.

Yumurta sarılarını iyice çırpın ve kaşarlarla birlikte menemen tavasına ilave edin.

Son olarak tuzu da isteğe göre serpiştirp kaşarlar eriyene kadar altı kısık bir şekilde pişirmeye devam edin.

Çakallı menemeni hazır olduğunda sıcak bir şekilde yanında turşu ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Domatesin faydaları neler?

Domatesin içeriğindeki su oranı çok yüksek olduğu için cildi nemlendirme özelliği bulunur. Bu da cildin daha bir parlak görünüme kavuşmasına yardımcı olur.
Vitamin zengini olan domates, insan vücudunun gün içinde ihtiyaç duyduğu vitaminin yüzde 20’sini tek başına karşılayabilir.
Potasyum içeriği yüksek olan domates kalp dostu bir besindir.
Göz sağlığına iyi gelen mineraller ve vitaminleri içinde taşır.
Yüksek tansiyonu dengeleyebilir.
Domateste kalsiyum oranı da yüksektir. Bu yüzden kemik ve diş sağlığına olumlu fayda sağlar.
Domates içeriğinde zeaksantin, likopen ve bunun yanı sıra antioksidanlar bulunur. Bu da vücudu serbest radikallere karşı korur. Farklı kanser türlerine karşı da vücudu koruyabilir.
Hücreleri yenileyici bir özelliği bulunur.
Domatesin doymuş yağ oranı da 0’dır. Bu yüzden kalbe faydalı bir besindir.
Domates tohumlarında kolesterol bulunmaz. Aynı zamanda yüksek bir lif oranına sahiptir. Bu yüzden kolesterol düşürücü bir etkisi bulunmaktadır.
Kan şekerini düşürmeye yardımcıdır.
Bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve vücudun hastalıklara karşı daha dayanıklı olmasında yardımcıdır.
Göz sağlığına iyi gelen A vitamini içeriği ile görme kabiliyetini arttırır.
Cildin oksijen almasını sağlayarak cildi gençleştirir.
Domatesin doğal bir güneş kremidir.
Stresi ve yorgunluğu azaltır.

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