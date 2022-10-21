YouTube kullanıcılarına zam şoku! Yüzde 125 zamlandı... İşte yeni fiyat listesi

Netflix, Blu TV derken YouTube'un reklamsız servisi premium da zamlı yeni tarifeye geçeceğini duyurdu.

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Milyonlarca YouTube Premium kullanıcısı gece yarısı Google'dan gelen mail ile zamlı YouTube premium fiyat tarifesinin 21 Kasım'dan itibaren geçerli olacağını öğrendi. YouTube'un ücret karşılığında reklam göstermediği, ayrıca YouTube Music kullanmaya da izin verdiği premium servisi bundan böyle yeni fiyatlarla piyasada olacak! Peki YouTube premium fiyatları ne kadar oldu? İşte 2022 YouTube Premium fiyatları.

YouTube videolarında belirli dakikalar aralığında gelen reklamlardan kurtulmak isteyen kullanıcılar ücreti karşılığında YouTube Premium hizmetini alıyor. Bu hizmet geçtiğimiz yıllarda kullanıcılara sunulmuş ve kısa sayılabilecek bir sürede muazzam bir kullanıcı sayısına erişim sağlamıştı. En başta aylık 16 TL'ye hizmet veren YouTube Premium son zam ile birlikte 25 TL'ye yükseltilmişti. Fakat gmail üzerinden gelen mail ile 25 TL de hayal oldu... İşte son güncel YouTube Premium fiyatları...

Youtube Premium fiyatları ne kadar oldu?

Dakika başı çıkan reklamlardan kurtulmak ve YouTube'un sınırsız müzik kütüphanesinden faydalanmak isteyen kullanıcıların kullandığı YouTube Premium bir kez daha zamlandı.

Yeni gelen zam ile birlikte YouTube Premium ücretleri %125 oranında artış yaşadı. Böylelikle 25,99 TL olan aylık üyelik 59, 99 TL'ye yükseltildi. Sadece tek kişilik YouTube Premium fiyatlarına değil aylık aile paketi ve öğrenci paketine de zam geldi. Böylelikle çevrimdışı ve arkaplanda da kullanabildiğiniz 2022 YouTube Premium fiyatları şu şekilde oluştu:

Bireysel - Yıllık - 299 TL

Aile - Aylık - 59,99 TL

Öğrenci - Aylık - 19, 49 TL

Adblocker kullananlara ikinci şok

Benim Adblocker eklentim var, bana bir şey olmaz diyenlere önce Google Chrome ardından da YouTube'dan ikinci şok geldi. Geçtiğimiz günlerde manifest V3 belgesini yayınlayan Chrome, Adblocker eklentisinin tamamen kaldırılacağını açıklamıştı. Tamamen kural dışı bir şekilde eklenti halinde chrome tarayıcısına yüklenen ve internetteki tüm reklamlardan arındıran ADB eklentisi böylelikle tarihe karışacak.

Adblocker kullanıcıları özellikle YouTube için aylık ödeme yapmayı göze almışken artan zamlarla birlikte ikinci şoku da yaşamış oldu.