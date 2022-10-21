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Barcelona La Liga'da 3 puanı 3 golle aldı Lewandowski ike imza attı

Barcelona La Liga'da 3 puanı 3 golle aldı Lewandowski ike imza attı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Barcelona, Villarreal'i 3-0 mağlup etti. Barcelonalı Lewandowski, Ronaldo Nazario'dan bu yana İspanya ligindeki ilk 10 maçında 10 gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu

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Puan tablosunun 2. basamağındaki Barcelona, haftaya 7. sırada başlayan Villarreal'i ağırladı.

Katalan ekibi, Lewandowski'nin 31 ve 35, Fati'nin 38. dakikadaki golleriyle karşılaşmayı kazandı.

Barcelona'nın Polonyalı santrforu Lewandowski, La Liga'daki 10. maçında gol sayısını 11'e yükseltti. Lewandowski, Brezilyalı Ronaldo Nazario'dan (1996 - 12 gol) bu yana İspanya ligindeki ilk 10 maçında 10 gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu.


Barcelona puanını 25'e çıkarırken, Villarreal 15 puanda kaldı.

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