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Selvi Kılıçdaroğlu'dan yaralı madencilere ziyaret

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Selvi Kılıçdaroğlu'dan yaralı madencilere ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, maden ocağındaki patlamanın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

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Hastaneye Canan Kaftancıoğlu ile gelen Kılıçdaroğlu, 14 Ekim'de meydana gelen kazada yaralananların yakınları ile de görüştü.

Yaralıların durumları hakkında bilgi alan Selvi Kılıçdaroğlu, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, benzer olayların yaşanmamasını ve tüm yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diledi.

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