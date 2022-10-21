DSÖ'de büyük vurgun iddiası! Suriye Direktörü kasayı boşaltmış

Dünya Sağlık Örgütü'nün Suriye Direktörü Maktumova hakkında "büyük miktarda parayı kötü kullanma, çalışanlara kötü davranma ve üst düzey yetkililere rüşvet verme" iddiaları ortaya atıldı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) büyük bir vurgun haberiyle sarsıldı. Örgütün Suriye Direktörü Dr. Akcemal Maktumova hakkında "büyük miktarda parayı kötü kullanma, çalışanlara kötü davranma ve üst düzey yetkililere rüşvet verme" iddiaları ortaya atıldı.

Associated Press, Dr. Maktumova'nın DSÖ'ye gelen bağış paralarını amaç dışı harcadığı, Suriye rejiminin üst düzey yetkilileriyle anlaşma imzalamak üzere çalışanlarına baskı yaptığı ve bu yetkililere Örgütün kasasından pahalı hediyeler aldığı iddia edilen 100'ün üzerinde belgeye ulaştı.

Belgelerde Maktumova'nın rejime bağlı üst düzey siyasetçilerin akrabalarını DSÖ'de istihdam ettiği ve üst düzey Sağlık Bakanlığı çalışanlarına bilgisayar, altın ve pahalı otomobil aldığı da öne sürüldü.

Pandemide dev bütçeli parti

Maktumova ayrıca Suriye'de Kovid-19 salgınının etkili olduğu sırada DSÖ'ye yapılan bağış paralarından 11 bin ABD dolar harcayarak başkent Şam'daki Four Seasons Otelinde parti düzenlemekle itham edildi.

Belgelerde Maktumova'nın çalışanlarına çoğu kez "korkak" ve "geri zekalı" diye hitap ederek sert davrandığına dair iddialar da yer aldı. DSÖ'nün bu suçlamalardan daha önce haberdar olduğu ve Maktumova hakkındaki iddiaların bir süredir soruşturulduğu kaydedildi. 20 özel müfettişin söz konusu soruşturma için görevlendirildiği ve bu iddiaların DSÖ tarihinde şimdiye kadarki en büyük yolsuzluk iddialarından biri olduğu belirtildi.

İddiaları yalanladı: Karalayıcı

Maktumova ise hakkındaki iddiaları "karalayıcı" olarak nitelendirdi. Türkmenistan asıllı Akcemal Maktumova 1998'den bu yana Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde farklı görevler üstlendi. DSÖ'nün Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz bölge ofislerinde çalışan Maktumova, Mayıs 2020'de Örgütün Suriye Direktörü olarak atanmıştı.