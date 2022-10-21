BIST 3.905
DOLAR 18,60
EURO 18,16
ALTIN 969,23
HABER /  EKONOMİ

Araç sahiplerine kötü haber! Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Yüzde 60 zam yolda

Akaryakıt fiyatları, araç sahiplerini kara kara düşündürürken bir kötü haber de Motorlu Taşıtla Vergisi'nden (MTV) geldi. 2023 bütçesindeki rakamlara göre MTV'ye yüzde 60 zam yolda...

Abone ol

Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) zam yolda. 2023 bütçesindeki rakamlara göre Motorlu Taşıtla Vergisi'nin (MTV) yüzde 60 artacağı öngörüldü. 2022 bütçesinde hedeflenen MTV geliri 24 milyar TL idi.

2023'te ise beklenen gelir 38 milyar 787 milyon TL. Bu rakamlara göre MTV geliri yüzde 64 artırılmak isteniyor, bu da MTV'nin en az yüzde 60 artacağı anlamına geliyor.

En iyimser tahminle yüzde 60

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl bu artışın rekor olduğunu ifade etti. Bingöl, "2022 yılında 1 yaşında olan 1.6 motora kadar bir otomobil için 2 bin 746 olarak yıllık MTV ödenirken bu rakam 2023'te en iyimser tahminler yüzde 60 artacağından önümüzdeki yıl, 4 bin 493 TL olacak. 2022 yılında 1 yaşında olan 2.0 motora kadar ödenen yıllık MTV 7 bin 641 TL, 2023 yılında ise bu rakam 12 bin 225 TL olacaktır " dedi.

Fox TV'nin haberine göre MTV de diğer vergiler gibi yeniden derleme oranına göre hesaplanıyor. Ocak ayında yeniden derleme oranının yüzde 120'nin üzerinde olacağı kesin gibi bakılıyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kullansa bile bütçedeki rakamın yüzde 60'lık zam oranını işaret ettiğini belirtti.

MTV
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da ölümle burun buruna geldi yok artık: Sürücünün isteği şaşkına çevirdi
Bursa'da ölümle burun buruna geldi yok artık: Sürücünün isteği şaşkına çevirdi
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
DSÖ'de büyük vurgun iddiası! Suriye Direktörü kasayı boşaltmış
DSÖ'de büyük vurgun iddiası! Suriye Direktörü kasayı boşaltmış
Onun lezzeti bambaşka çakallı menemeni tarifi!
Onun lezzeti bambaşka çakallı menemeni tarifi!
YouTube kullanıcılarına zam şoku! Yüzde 125 zamlandı... İşte yeni fiyat listesi
YouTube kullanıcılarına zam şoku! Yüzde 125 zamlandı... İşte yeni fiyat listesi
Selvi Kılıçdaroğlu'dan yaralı madencilere ziyaret
Selvi Kılıçdaroğlu'dan yaralı madencilere ziyaret
Bebek Sahili'nde cinsel ilişki! Savcı, sanığa duruşmada sordu: Fantezi mi yaptınız?
Bebek Sahili'nde cinsel ilişki! Savcı, sanığa duruşmada sordu: Fantezi mi yaptınız?
Barcelona La Liga'da 3 puanı 3 golle aldı Lewandowski ike imza attı
Barcelona La Liga'da 3 puanı 3 golle aldı Lewandowski ike imza attı
KPSS sonuçları bugün açıklanıyor! KPSS sonuçları nasıl öğrenilir ÖSYM sonuç ekranı...
KPSS sonuçları bugün açıklanıyor! KPSS sonuçları nasıl öğrenilir ÖSYM sonuç ekranı...
Fenerbahçe Beko sahasında zorlanarak kazandı
Fenerbahçe Beko sahasında zorlanarak kazandı
Danıştay, FETÖ'den ihraç edilen 178 hakim ve savcıyı göreve iade etti! 'Tazminat ödeyin' dedi
Danıştay, FETÖ'den ihraç edilen 178 hakim ve savcıyı göreve iade etti! 'Tazminat ödeyin' dedi
 Ömer Çelik, kazada yaralanan Binali Yıldırım'ın son durumunu açıkladı! Hayati tehlike olan bir durum yok
 Ömer Çelik, kazada yaralanan Binali Yıldırım'ın son durumunu açıkladı! Hayati tehlike olan bir durum yok