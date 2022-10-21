Kar yağışı bugün başlıyor! Meteorolojiden 18 ile 'sarı' 2 ile 'turuncu' uyarı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Geldi, geliyor, gelecek denilen kar yağışı bugün başlıyor. Meteoroloji kar yağışı beklenen illeri açıklarken, 18 şehir için sarı, 2 şehir için ise turncu alarm verdi. Hafta sonu planı yapanlar dikkat!.. Orhan Şen'den güneşli ve sıcak havayı özleyenlere müjde geldi. İşte son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürülüğü, 17 il için sarı kodlu, 2 il için de turuncu kodlu uyarı yayınladı. Bugün Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı görülecek. Hava sıcaklıklarının da yurt genelinde hafta sonundan itibaren artması bekleniyor. Orhan Şen, "Ekim ayının en sıcak günlerini yaşayacağız" dedi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Bugün hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Mersin, Hatay, Sinop, Bartın, Kayseri ve Şanlıurfa çevreleri ile Kastamonu'nun ve Adana’nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bugün kar yağışı başlıyor
Bugün hava sıcaklığının da ülke genelinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Muş, Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.