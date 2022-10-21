Kuzey Irak'ta MİT operasyonu! PKK'nın suikast timinin sözde komutanı Türkiye'de

Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Kuzey Irak'ta terör örgütünün suikast timine yönelik operasyon! Örgütün suikast biriminde sözde komutanlık yapan Burhan Piçak Türkiye'ye getirildi.Abone ol
PKK/KCK/PYD/YPG'ye 2015 yılında Diyarbakır'ın Lice İlçesinden Suriye'ye geçerek katılan örgüt üyesinin Suriye'de YPG bünyesinde eğitim aldığı, 2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü belirtildi.
"Uzman suikast eğitimi" aldı
2019-2020 yıllarında Suriye Tabka bölgesinde bulunan 2020 yılı sonlarında ise Suriye Sırrin'deki sözde akademide uzman suikast eğitimi alan teröristin suikast birimine görevlendirildiği öğrenildi.
Musul ve Sincar'da sözde komutanlık yapıyordu
Irak Musul ve Sincar'da görevlendirilerek burada sözde komutan olarak faaliyet yürüten teröristin MİT'in yaptığı operasyonla yakalandı. Türk Bayrakları arasında elleri kelepçelenen terörist, sorguya alındı.