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Haliliye Belediyesi'ndan işçi maaşlarına rekor oranında zam

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Haliliye Belediyesi'ndan işçi maaşlarına rekor oranında zam

ŞANLIURFA Haliliye Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere yüzde 110 oranında zam yapıldı. Sözleşme işçiler tarafından sevinçle karşılanırken, Başkan Mehmet Canpolat, “Hep iyisi ve en iyisi olacağız dedik ve en iyi sözleşmeyi imzalamış olacağız. İşçi kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi.

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Haliliye Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen imza törenine, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, HAK-İŞ Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hizmet- İş Sendikası Şanlıurfa 1 Nolu Şube Başkanı Seydi Eyyüpoğlu ve belediye personelleri katıldı. İmza töreni öncesi yaptığı açıklama ile her zaman işçilerin yanında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Birazdan en iyi sözleşmeyi imzalamış olacağız” dedi.

Toplu İş Sözleşmesi ile yüzde 110’a yakın bir zam yapıldığının bilgisini veren Canpolat,“İlklerin ve yenilerin belediyesi olacağız, hep iyisi ve en iyisi olacağız dedik ve en iyi sözleşmeyi inşallah birazdan imzalamış olacağız. İnşallah yüzde 110’a yakın bir zam oranı ile birlikte. Bu da yetmedi yeni bir müjde daha vermek istiyorum. Ocak ayından itibaren yemek ücretleriniz günlük 55 lira olarak hesaplarınıza yatacak. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ise salondaki ortamın Haliliye Belediyesindeki birlik ve beraberliği anlattığını belirterek, Türkiye’nin en iyi sözleşmesine imza atıldığını kaydetti ve Canpolat’a teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında imzalanan sözleşme işçiler tarafından da sevinçle karşılandı. İşçiler emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan zam miktarı ile birlikte işçi maaşlarının 9 ile 9 bin 500 lira arasında değişen bir ücrete yükseltildiği bildirildi.

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