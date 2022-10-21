Dil rengi kanseri ele veriyor dilinizdeki değişimleri kontrol edin

Hastalıkları atlatabilmek için erken teşhis büyük önem taşıyor. Ciddi hastalıklar bazen fiziki acı olarak belirti vermese de vücudun bazı bölgelerinde uyarıcı işaretler olabiliyor. Dildeki renk değişimleri de bazı hastalıkları ele verebiliyor.

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Ağzı ve diş sağlığı büyük önem taşıyor. Ağız bakımını aksatmak kötü koku ve diş çürüklerine yol açabilir. Ancak ağız ve diş bakımıma özen gösterip dilinizde bir değişim olduğunu düşünüyorsanız bir hastalığın habercisi olabilir.

Sağlıklı bir dil, her şeyin yolunda olduğunu gösteren sıcak ve pembemsi bir renge sahiptir, ancak bu değişikliklerden herhangi biri, bir şeylerin doğru olmadığı anlamına gelebilir. İşte dilinizde bilmeniz gereken bazı değişiklikler...

Beyaz lekeler

Dilinizde beyaz lekeler veya kremsi bir görünüm fark etmek, pamukçuk veya mantar enfeksiyonunu gösterebilir. Sıklıkla bir hastalık veya ilaçlar ağzınızdaki bakteri dengesi bozulduktan sonra olabilir. Dantelli görünen beyaz lekeler liken planus olabilir, bu da bağışıklık sisteminizin ağzınızdaki dokulara saldırdığı anlamına gelir.

Dilinizde çıkmayan beyaz lekelere lökoplaki denir. Bu, sigara içmek gibi tahriş edici maddelere kronik olarak maruz kalmaktan kaynaklanıyor" diye açıkladı. Rachel, " Çoğunlukla iyi huyludurlar ancak kanser öncesi olabilirler ve diş hekiminiz veya doktorunuz tarafından görülmesi gerekir.

Ağız ülserleri

Ağızda ve dilde ülserler yaygındır ve ağrılı olsalar da genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşirler. İyileşmeyen bir ülseriniz veya dilinizde yeni bir yumru varsa, bu ağız kanseri belirtisi olabilir. Hemen doktorunuzu veya diş hekiminizi görmelisiniz.

Yanma hissi

Ağzınızda biraz tat oluşmasına neden olan aşırı sıcak bir şeye dilinizi sokmuş gibi hissetmek yanan ağız sendromu olabilir. Dilinizdeki sinirlerle ilgili bir sorun anlamına gelebilir. Ağız kuruluğu, enfeksiyonlar, asit reflüsü ve diyabet gibi bazı sağlık sorunları da buna neden olabilir. Bazı insanlar için ananas gibi asitli yiyeceklerin yanı sıra diş macunu, gargara, şeker veya sakız da ağızlarını yakıyor.

Ağrılı kırmızı dil

Ağrılı ve kırmızı bir dil, ciddi şekilde B12 vitamini eksikliğiniz olduğu anlamına gelebilir. Glossit (kırmızı dil), B12 eksikliği ile eş anlamlıdır ve bu da rengin etli-kırmızı görünmesine neden olabilir. Demir eksikliği de dilde şişmeye ve ağızda ağrılı yaralara neden olabilir.