BIST 3.908
DOLAR 18,60
EURO 18,15
ALTIN 969,21
HABER /  DÜNYA

Yük treni gaz tankerine çarptı kent harabeye döndü 50 araç ile 120 ev hasar aldı

Yük treni gaz tankerine çarptı kent harabeye döndü 50 araç ile 120 ev hasar aldı

Meksika'nın orta kesiminde yük treninin gaz tankerine çarpması sonucu çıkan yangında, 50 araç ile 120 ev zarar gördü.

Abone ol

Meksika basınında çıkan habere göre, Aguascalientes kentinde yük treni, gaz tankerine çarptı.

Kazada 3 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle yangın çıktı.

Yangında 50 araç ile 120 ev zarar gördü.

Yetkililer, olası facianın önlenmesi amacıyla yaklaşık bin kişinin tahliye edildiğini, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sivil savunma birimlerinin sevk edildiğini duyurdu.

Bölgede acil durum ilan edildiği, kazaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sevgilim aldattı yıkıldım diyenlere özel; ne kaybettiği gör reçetesi
Sevgilim aldattı yıkıldım diyenlere özel; ne kaybettiği gör reçetesi
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Motorine indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruş düşüyor
Motorine indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruş düşüyor
Kar ve tipi fena bastırdı! Ulaşım zor sağlanıyor ekipler bölgede
Kar ve tipi fena bastırdı! Ulaşım zor sağlanıyor ekipler bölgede
Araç sahiplerine kötü haber! Yüzde 60 zam yolda
Araç sahiplerine kötü haber! Yüzde 60 zam yolda
Bursa'da ölümle burun buruna geldi yok artık: Sürücünün isteği şaşkına çevirdi
Bursa'da ölümle burun buruna geldi yok artık: Sürücünün isteği şaşkına çevirdi
DSÖ'de büyük vurgun iddiası! Suriye Direktörü kasayı boşaltmış
DSÖ'de büyük vurgun iddiası! Suriye Direktörü kasayı boşaltmış
Onun lezzeti bambaşka çakallı menemeni tarifi!
Onun lezzeti bambaşka çakallı menemeni tarifi!
YouTube kullanıcılarına zam şoku! Yüzde 125 zamlandı... İşte yeni fiyat listesi
YouTube kullanıcılarına zam şoku! Yüzde 125 zamlandı... İşte yeni fiyat listesi
Selvi Kılıçdaroğlu'dan yaralı madencilere ziyaret
Selvi Kılıçdaroğlu'dan yaralı madencilere ziyaret
Bebek Sahili'nde cinsel ilişki! Savcı, sanığa duruşmada sordu: Fantezi mi yaptınız?
Bebek Sahili'nde cinsel ilişki! Savcı, sanığa duruşmada sordu: Fantezi mi yaptınız?
Barcelona La Liga'da 3 puanı 3 golle aldı Lewandowski ike imza attı
Barcelona La Liga'da 3 puanı 3 golle aldı Lewandowski ike imza attı