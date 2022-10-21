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Motorine indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruş düşüyor

Motorine indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruş düşüyor

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorin fiyatlarına 22 Ekim 2022 Cumartesi günü (bu gece yarısı) itibariyle indirim gelmesi bekleniyor. Peki, bugün benzine ve motorine indirim var mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı son durum… Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren; motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor.

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Araç sahiplerinin beklediği haber geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorin fiyatlarına 22 Ekim 2022 Cumartesi günü (bu gece yarısı) itibariyle indirim gelmesi bekleniyor.

ForeksHaber'in haberine göre; Peki, bugün benzine ve motorine indirim var mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı son durum… Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren; motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası beklenen indirim sonunda akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı.

Bu gece yarısından itibaren; motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,62 liradan satılıyor.

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