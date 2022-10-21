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Gizemli krokiden vahşet çıktı! Antalya'da 58 gündür kayıp gencin annesi kahroldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Gizemli krokiden vahşet çıktı! Antalya'da 58 gündür kayıp gencin annesi kahroldu

ANTALYA'da korkunç bir olay yaşandı. 58 gün önce kaybolan ve en son kanalizasyon hattına girerken görüldüğü belirtilen 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güçlü'yü arayan baba Güçlü kanalizasyon hattında erkek cesedi buldu.

Gizemli krokiden vahşet çıktı! Antalya'da 58 gündür kayıp gencin annesi kahroldu

Antalya’da kendisinden 58 gündür haber alınamayan, son olarak mermerciye bırakılan ve cesedin yerini gösterdiği ileri sürülen krokiye göre kanalizasyonda aranan 21 yaşındaki gence ait olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu.

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Gizemli krokiden vahşet çıktı! Antalya'da 58 gündür kayıp gencin annesi kahroldu

Gözyaşı döken anne, “Ben oğlum rögarın içinde dedim, beni hiç dinlemediler” diyerek dizlerini dövdü.

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Gizemli krokiden vahşet çıktı! Antalya'da 58 gündür kayıp gencin annesi kahroldu

21 yaşındaki Muhammet Fatih Güçlü'yü arayan baba Mehmet Güçlü, Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki kanalizasyon hattında erkek cesedi buldu.

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Gizemli krokiden vahşet çıktı! Antalya'da 58 gündür kayıp gencin annesi kahroldu

Ceset, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

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