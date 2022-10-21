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Kumarhaneci Halil Falyalı ve eşi Özge Taşker'e 2.5 milyar Tl göndermişler! 40 milyon dolarlık vurgun

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Kumarhaneci Halil Falyalı ve eşi Özge Taşker'e 2.5 milyar Tl göndermişler! 40 milyon dolarlık vurgun

YASADIŞI bahiste dönen paralar akıllara durgunluk verdi. Paranın izini süren polis, şubat ayında Söylemez Kardeşler Çetesi tarafından öldürülen Kıbrıs'ın kumarhaneler kralı Halil Falyalı ve eşi Özge Taşker'e ulaştı. 46 Kişi için gözaltı kararı çıkarılan operasyonda Falyalı ailesine 2.5 milyar liralık kripto para gönderildiği tespit edildi.

Kumarhaneci Halil Falyalı ve eşi Özge Taşker'e 2.5 milyar Tl göndermişler! 40 milyon dolarlık vurgun

Ankara Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, milyon dolarların döndüğü yasadışı bahis ile ilgili yaptığı çalışmada geçen şubat ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı’ın ismine ulaştı.

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Kumarhaneci Halil Falyalı ve eşi Özge Taşker'e 2.5 milyar Tl göndermişler! 40 milyon dolarlık vurgun

Yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ankara merkezli 8 ilde şafak operasyonu yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 36’sı gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyallere, delil oluşturabilecek evraklara el koyuldu.

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Kumarhaneci Halil Falyalı ve eşi Özge Taşker'e 2.5 milyar Tl göndermişler! 40 milyon dolarlık vurgun

Kripto hesaplara gönderilmiş

Şüphelilerin, yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri iddia edildi. Bu yöntemle 2.5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtildi.

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Kumarhaneci Halil Falyalı ve eşi Özge Taşker'e 2.5 milyar Tl göndermişler! 40 milyon dolarlık vurgun

40 milyon dolarlık malvarlığına el kondu

Yurtiçi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa Ankara Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla el koyuldu. Savcılık ve emniyet birimleri gözaltına alınan şüphelilerin Ankara’ya getirildiğini ve bugünden itibaren sorgularına başlanacağını kaydettiler.

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