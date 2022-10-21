Kumarhaneci Halil Falyalı ve eşi Özge Taşker'e 2.5 milyar Tl göndermişler! 40 milyon dolarlık vurgun

40 milyon dolarlık malvarlığına el kondu

Yurtiçi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa Ankara Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla el koyuldu. Savcılık ve emniyet birimleri gözaltına alınan şüphelilerin Ankara’ya getirildiğini ve bugünden itibaren sorgularına başlanacağını kaydettiler.