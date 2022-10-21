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Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi BUDO tek tek açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi BUDO tek tek açıkladı

BUDO seferleri iptal edildi. 27 Ekim tarihine kadar tarihine kadar pek çok seferin yapılmayacağı bildirildi. İptalin nedeni teknik arıza...

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 Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 27 Ekim'e kadar olan seferlerinden bazıları, teknik arıza nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 21-22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.15 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle 24-25-26-27 Ekim tarihlerindeki 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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