Meteoroloji uyarmıştı! Kar fena bastırdı, ulaşım aksıyor! Trabzon, Rize, Artvin Gümüşhane, Ardahan, Giresun...
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı Türkiye'de başladı. Kars, Ardahan, Bingöl, Rize, Giresun, Trabzon, Gümüşhane'de kar yağışı etkili oldu. İşte Türkiye'den bugün kar manzaraları...
Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kentte dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğunlaşan kar yağışı, yer yer tipiye dönüşüyor.
Ekipler çalışma başlattı
Sisin de etkili olduğu yolda, Karayolları ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı. Yetkililer, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
TÜRKİYE'DE BUGÜN KAR YAĞIŞI ALAN YERLER...
TRABZON
Hava sıcaklıklarının ani düşüşü ile birlikte Doğu Karadeniz’in yüksek yaylalarında dün gece kar yağışı yaşandı. Kar yağışının ardından Trabzon'da yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı özellikle Trabzon’un Kadırga, Sis Dağı, Mağalambos, Kırklar Dağı, Kama ve Şekersu Yaylaları’nda etkili oldu.