Selahattin Demirtaş HDP'li Ozan Çitfçi'nin infazına sessiz kaldı

Nedim Şener, ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın bölgede korku ikliminin tesisi için yeniden infazlara başladığını yazdı. Şener, geçen hafta HDP üyesi ve delegesi olan Ozan Çiftçi'nin PKK tarafından infazına Selahattin Demirtaş'ın sessiz kaldığına dikkat çekti.

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Terör örgütü PKK, son zamanlarda aldığı ağır darbelerden sonra kaybettiği etkisini yeniden kazanmak için sivillere yönelik infazlarını artırdı. Sadece bölgede yaşayanları değil, örgüt içinde de “ajan-işbirlikçi” dediklerine yönelik infazlara girişiyor.

Örgüt üyelerinin ifadelerine göre, PKK 2019’da 17, 2020’de 17, 2021’de 5, 2022’de de 3 örgüt içi infaz gerçekleştirdi.

Çobanları, yol inşaatında çalışanları, elektrik işçilerini, esnafları üst üste katleden PKK, geçen hafta da HDP üyesi ve delegesi olan Ozan Çiftçi isimli kişiyi, “ajan” diye infaz etti.

Hürriyet yazarı Nedim Şener, PKK'nın bu son infazını yazısında ele aldı. Bölücü örgütün cinayetini değerlendiren Şener, yazısında şu ifadelere yer verdi:

PKK kimyasal yalanına sarılan Demirtaş ve HDP'den tek ses çıkmadı

"Bunu da PKK’nın ajansı üzerinden şöyle duyurdu: “...hainin, işbirlikçinin yanına bırakmayan mücadelemiz, ölümsüz şehitlerimizin intikamını alarak yoldaşlarımızın dökülen her damla kanının hesabını soracağını bir kez daha herkese göstermiştir... Güçlerimizin gerçekleştirdiği eylemler sonucunda; ...1 ajan cezalandırılmıştır... MİT ajanı olan düşman işbirlikçisi Ozan Çiftçi, otonom intikam timimiz tarafından vurularak cezalandırılmıştır.”

PKK’nın kimyasal yalanına sarılan HDP ve her konuda açıklama yapan PKK sözcüsü Selahattin Demirtaş her nedense parti üyesi ve delegesi Ozan Çiftçi’nin infaz edilmesine sessiz kalıyorlar."