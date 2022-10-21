Tuz lambası diyip geçmeyin alerjiden astıma birçok hastalığa etkili

Tuz lambası hem dekoratif amaçlı olmasından hem de ışığından dolayı tercih ediliyor. Aslında tuz lambasının sağlığa da etkileri bulunuyor. Alerji ve astım ataklarına, kas ağrılara iyi geliyor.

Abone ol

Kristal kaya tuzu içine, tuzu ısıtacak bir ampul veya mum yerleştirilir. Bu tür lambalara tuz lambası deniyor. Başka bir tanımla ışığın çeşitli boyutlarda ve ağırlıklarda kesilen kristal kaya tuzu ile birleştirilmesi ile ortaya çıkan gece lambasıdır.

Tuz lambasının faydaları

Tuz lambalarının diğer bildiğimiz lambalardan en önemli farkı sağlık ya da şifa amacıyla kullanılıyor olmasıdır. Özellikle lambanın ürettiği iddia edilen negatif iyonlar ve iyi nem çekici özelliği bulunduğu yerde ki bakteri, toz, tüy gibi maddeleri yere düşürerek daha rahat bir nefes almamızı sağlar.

Nem dengeleme özelliği var

Tuz en güçlü nem çekicilerdendir. Hatta genelde tuzlukla birlikte kullanılan yemeklik tuzun içerisine pirinç taneleri atılabilmektedir ki tuz daha az nemlensin ve akışkan olsun diye. Kaya tuzu lambası da özellikle içerisinde yer alan ampul sayesinde daha iyi bir nem çekici hale gelir ve bulunduğu yerde ki fazla nemi çeker.

Alerji ve astım ataklarına iyi gelir

Doğal tuz lambalarının ürettiği negatif iyonlar sayesinde havayı iyonize etme yeteneği özellikle solunum yolunu ilgilendiren rahatsızlığı olan kişilerin daha rahat bir nefes almasını sağlayabilmektedir. Sinüzit olan bireyler özellikle rahatlamak amacıyla bu sağlıklı lambaları satın alabilmektedir.

Kas ağrılarına iyi gelir

Özellikle aşırı nemi dengeleme yeteneğine sahip olan tuz lambaları, aşırı nemin sebep olabileceği kas ağrılarının azalmasını ve bu ağrıların önlenmesini sağlayabilir.

Rahat bir uyku sağlar

Kristal kaya tuzu ve mum ya da ampulün birleşmesiyle üretilen tuz lambası, yumuşak bir ışık yayar. Özellikle "gece lambası" işlevinden de yararlanabilmek için gece kullanılabilen iyon lambası, yenilenmemize ve enerji dolu olmamıza yardımcı olur. Bu sebeple çoğu masaj salonlarında da tuz lambası kullanılır.

Konsantrasyonu artırır

Özellikle mali müşavirler, büro çalışanları, ortaöğretim, lisans ve yüksek lisans öğrencileri gibi zihin gücünü yoğun bir şekilde kullanan kişiler verimli şekilde çalışabilmek ve bir konu üzerinde dikkatini toparlayabilmek için doğal kristal tuz lambaları kullanabilmektedir. Çünkü bu lambaların en önemli yönü havanın saflaşmasını sağlayan eksi iyonlar üretmesidir.