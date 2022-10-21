Ödleri koptu! Yunan general Fragos: 'Erdoğan 2 bin 500 km istiyor!'

Devlet televizyonuna çıkan generallerin söyledikleri tüm Yunan medyasında ses getirdi, Arap medyasındaki haberler ise 'açık çatışma' ihtimalini analiz etti. Miçotakis'in eski ulusal güvenlik danışmanı, "2019, 2020 ve 2021'e kadar savaş ihtimali olmadığını savundum. Artık bunu söyleyemem" diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hamlelerinin Atina için sürpriz niteliği taşımadığını belirten General Fragos, Türk liderin hedefinin 2 bin 500 kilometre menzilli füze olduğunu söyledi.

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Yunan medyası, bir yandan yerli balistik füze Tayfun'un testini bir yandan da Ege Denizi üstündeki yeni uçuşları sayfalarına taşıdı. Medyadaki haberlerde, Türk insansız hava araçlarının Çarşamba akşam saatlerinde Kandeliussa (Certe Ada) ve Kalogeri üstünde uçtuğu yazıldı. Haberlere göre, yaklaşık 6 bin metre yükseklikte seyreden Türk drone'u 22.06'da Kandeliussa semalarında görüldü, aynı insansız hava aracı 23.29'da ise Kalogeri üstündeydi.

Kathimerini gazetesi, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitütüsü'nden (ISS) Timothy Wright ve İsrail merkezli Kudüs Strateji ve Güvenlik Entitütüsü'nden (JISS) Prof. Efraim Inbar'a Tayfun füzesini sordu. ISS'ten Timothy Wright ilk testi yapılan yerli balistik füzenin ordu envanterine henüz girmediğini söyledi, JISS'ten Efraim Inbar ise denemenin bir güç gösterisi olduğunu aktardı.

Timothy Wright, Türkiye'nin hızla geliştirdiği yerli savunma sanayisiyle gelecekte ABD gibi ülkelere bağımlılığını azaltacağını vurguladı. Prof. Inbar, yıllardır milli savunma sanayisi için çalışan Türkiye'nin artık kendi uzmanlığını elde ettiğini belirtip, "Türkiye'nin bu seviyedeki kabiliyetlerini küçümsememeliyiz" dedi.

"İsrail ve Güney Kıbrıs da çemberin içinde"

Yunanistan devlet kanalı ERT ekranına çıkan eski kuvvet komutanı general Fragoulis Fragos ile emekli koramiral Konstantinos Iatridis, Tayfun füzesinin testini değerlendirdi. Askeri analist unvanıyla konuşan emekli Yunan komutanlar, Rize'den ateşlenen yerli üretim füzenin henüz operasyonel halde olmadığını söyleyip testin zamanlamasına vurgu yaptı.

Eski kuvvet komutanı Fragos, Türk medyasında yayımlanan haritalara değinerek Türkiye'nin yalnızca Yunanistan'ı değil Güney Kıbrıs ve İsrail'i de eş merkezli çemberin içine koyduğunu savundu.

Ankara'nın doğu komşusu İran'dan endişe duyduğunu ileri süren Fragoulis Fragos, Tahran yönetiminin elinde 2 bin kilometre menzilli füzeler bulunduğunu ve bir yandan da nükleer programını geliştirdiğini kaydetti.

Bölgesel güç rolü oynamak istiyor

Atina'nın Fransa'dan Rafale jetlerini satın almasıyla Ege Denizi'ndeki hava üstünlüğünü ele geçirdiğini de iddia eden Yunan asker, Türklerin Tayfun füzesini deneyerek orduyu canlandırmaya çalıştığını da savundu. Fragos, balistik füze Tayfun'un teknik bilgilerinin Pakistan ve Çin'den alındığının ifşa olduğunu da ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hamlelerinin Atina için sürpriz niteliği taşımadığını belirten General Fragos, Türk liderin hedefinin 2 bin 500 kilometre menzilli füze olduğunu söyledi. Fragos'a göre, Erdoğan 2 bin 500 menzilli orta menzilli balistik füze ile bölgesel güç olarak rol oynamayı ve daha geniş bir bölgeyi kontrol etmeyi amaçlıyor.

Yunanistan'ın Patriot'ları var

Türkiye'nin Tayfun füzesinin operasyonel hale gelebilmesi için en az yedi yıla ihtiyacı olduğunu dile getiren emekli koramiral Iatridis ise, mevcut tabloda Yunanistan'ın endişe duymaması gerektiğini, elinde 150 kilometre menzilli Patriot füzeleri bulunduğunu, Ankara'nın ise hava savunma sistemine sahip olmadığını savundu.

Eski deniz subayı Iatridis, diğer yandan Türkiye'nin şu anda özellikle yerli üretim insansız hava araçları ve bazı füzelerle öne çıktığını kaydedip Yunanistan'ın da zaman kaybetmeden savunma geliştirmesini istedi. Emekli koramiral Iatridis, "Denge Yunanistan lehine kırılacak" dedi.

ERT yayınındaki değerlendirmeleri 'Tayfun Ege'deki dengeleri allak bullak eder mi? Analistler ne söylüyor?' başlığıyla haberleştiren To Vima gazetesi, Konstantinos Iatridis ve Fragoulis Fragos'un füzenin Yunanistan'a darbe vurabileceği yönündeki haberleri çürüttüğünü ileri sürdü. To Vima'nın haberindeki en sıra dışı detay, Kuzey Kore'nin füze testinden bir fotoğraf kullanılması oldu.

Yunan hükümet sözcüsü Yannis Oikonomou'nun sözlerini de aktaran To Vima, sözcünün "Yunanistan paniklemiyor, terörize de etmiyor" dediğini yazdı.

Arap medyası gözünü Ege'ye dikti

El Arabiya'nın İngilizce sayfasında yayımlanan bir analiz de, yine To Vima'nın sayfalarında yer buldu. Ta Nea gazetesi de, El Arabiya'daki yazıya internet sitesinde yer verdi.

'Türkiye ve Yunanistan arasında bir savaş neden ihtimal dışında kalıyor?' başlığını atan El Arabiya'ya göre, savaşın gerçekten masada olmadığına dair 'umut veren' iki neden var. Thomas O. Falk imzalı analiz, birinci neden olarak Türkiye'nin sonucu kötü bitecek bir savaşı göze alamayacağını savundu. Analize göre, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan'a karşı girişilecek bir savaş, Türkiye için en az bir uluslararası izolasyonla bitecek. El Arabiya'ya göre, ikinci neden ise savaş tehditlerinin gelecek yıl yapılacak kritik seçimlerden hemen önce dile getirilmesi.

"Artık savaş ihtimali olmadığını söyleyemem"

Ta Nea gazetesi, Al Jazeera'daki 'Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim açık bir çatışmaya dönüşebilir mi?' başlıklı haberi de 'Al Jazeera'nın tahminleri' yorumuyla sundu.

Al Jazeera'ya konuşan Yunan emekli amiral Alexandros Diakopoulos, "2019, 2020 ve 2021'e kadar savaş ihtimali olmadığını savundum. Artık bunu söyleyemem. Türkiye'nin kullandığı dil, bir saldırıyı inşa ediyor" dedi. Amiral Diakopoulos, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in eski ulusal güvenlik danışmanı unvanını taşıyor.

Kaynak: Milliyet