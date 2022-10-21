BIST 3.905
DOLAR 18,60
EURO 18,16
ALTIN 969,23
HABER /  GÜNCEL

TSK'ya alçakça iftira atan TTB Başkanı Fincancı'ya HDP kalkanı! Adeta sıraya girdiler

TSK'ya alçakça iftira atan TTB Başkanı Fincancı'ya HDP kalkanı! Adeta sıraya girdiler

Terör örgütünün kara propagandasına katılarak Türk ordusuna kimyasal silah iftirasından bulunan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya HDP'li milletvekilleri destek çıkmak için adeta sıraya girdi.

Abone ol

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geride kalan gün, terör örgütü PKK'nın kanalında katıldığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetlerini 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı.

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda öldürülen 17 teröristi aklamaya çalışan Fincancı, teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyerek, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda." ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldı.

HDP'li vekiller sıraya girdi

Fincancı hakkında açılan soruşturmanın ardından HDP'den destek de gecikmedi.

HDP'li milletvekilleri Pervin Buldan, Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş ve Serpil Kemalbay, Fincancı'ya destek mesajları paylaştı.

İşte o skandal paylaşımlardan ikisi;

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: "Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı dünyaca ünlü bir adli tıp uzmanı ve saygın bir bilim insanıdır. Yıllardır hakikati cesurca haykıran bir insan hakları savunucusudur. #SebnemKorurFincancı yalnız değildir."

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar: "Bilimsel ahlakın gereği şartlar ne olursa olsun hakikati aramak ve dile getirmektir. Saygın bir bilim insanı olan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ifade özgürlüğü ayaklar altına alınarak hedef haline getirilmek istenmektedir. #SebnemKorurFincancı'nın yanındayız."

İlgili Haberler
TTB Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji uyarmıştı! Kar fena bastırdı, ulaşım aksıyor! Trabzon, Rize, Artvin Gümüşhane, Ardahan, Giresun...
Foto Galeri Meteoroloji uyarmıştı! Kar fena bastırdı, ulaşım aksıyor! Trabzon, Rize, Artvin Gümüşhane, Ardahan, Giresun... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kilidin içinde kalan anahtarı nasıl çıkarırız 15 saniyede işlem tamam
Kilidin içinde kalan anahtarı nasıl çıkarırız 15 saniyede işlem tamam
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Ödleri koptu! Yunan general Fragos: 'Erdoğan 2 bin 500 km istiyor!'
Ödleri koptu! Yunan general Fragos: 'Erdoğan 2 bin 500 km istiyor!'
Amasra'da maden ocağı faciasında son 12 dakika ortaya çıktı
Amasra'da maden ocağı faciasında son 12 dakika ortaya çıktı
Tuz lambası diyip geçmeyin alerjiden astıma birçok hastalığa etkili
Tuz lambası diyip geçmeyin alerjiden astıma birçok hastalığa etkili
Selahattin Demirtaş HDP'li Ozan Çitfçi'nin infazına sessiz kaldı
Selahattin Demirtaş HDP'li Ozan Çitfçi'nin infazına sessiz kaldı
Kuzey Irak'ta MİT operasyonu! PKK'nın suikast timinin sözde komutanı Türkiye'de
Kuzey Irak'ta MİT operasyonu! PKK'nın suikast timinin sözde komutanı Türkiye'de
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi BUDO tek tek açıkladı
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi BUDO tek tek açıkladı
Haliliye Belediyesi'ndan işçi maaşlarına rekor oranında zam
Haliliye Belediyesi'ndan işçi maaşlarına rekor oranında zam
Bakanlığa bildirdi işten kovuldu! Son sözü Yargıtay söyledi: Tazminat ödenecek
Bakanlığa bildirdi işten kovuldu! Son sözü Yargıtay söyledi: Tazminat ödenecek
Dil rengi kanseri ele veriyor dilinizdeki değişimleri kontrol edin
Dil rengi kanseri ele veriyor dilinizdeki değişimleri kontrol edin
Yük treni gaz tankerine çarptı kent harabeye döndü 50 araç ile 120 ev hasar aldı
Yük treni gaz tankerine çarptı kent harabeye döndü 50 araç ile 120 ev hasar aldı