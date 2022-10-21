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TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi ekimde arttı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi ekimde 76,2'ye yükseldi.

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TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde, geçen aya göre yüzde 5,3 arttı. Eylülde 72,4 olan endeks, bu ay 76,2 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi eylülde 53 iken ekimde yüzde 8,4 artışla 57,5'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise eylülde 71,4 iken ekimde yüzde 6,7 yükselişle 76,2'ye çıktı.

Eylülde 74 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 5,3 artışla bu ay 77,9 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de eylülde 91 iken ekimde yüzde 2,3 artışla 93,1 olarak kayıtlara geçti.

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