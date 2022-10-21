ABD'de internetten tanıştığı erkeği mutfakta pişirip yedi! Öncesi de korkunç

ABD'nin Michigan eyaletinde 25 yaşındaki Kevin Bacon, internetten tanıştığı 52 yaşındaki Mark Latunski'nin evine gidince sonu korkunç oldu. Latunski, genç adamı öldürmekten müebbet hapis cezası alırken cinayetin ortaya çıkan detayları kan dondurdu. Katil zanlısı, genç adama ait cesedin bazı parçalarını mutfakta pişirip yemiş.

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ABD’nin Michigan eyaletinden 52 yaşındaki Mark Latunski Grindr isimli çöpçatanlık uygulamasında tanıştığı Kevin Bacon’u vahşice katletmekten suçlu bulundu.

Latunski, geçtiğimiz ay mahkemede, 25 yaşındaki Kevin Bacon’ı bir arkadaşlık uygulamasında tanıştıktan sonra aralık 2019’da öldürdüğünü itiraf etmişti. Latunski’nin cezası ise dün verilen kararla kesinleşti.

Mahkeme belgelerine göre, 2019 yılında işlenen cinayetin korkunç detayları da ortaya çıktı. İkilinin bir arkadaşlık uygulamasında tanıştıktan sonra Latunski’nin evine geldiği açıklandı.

Sırtından bıçakladı, iple tavana astı sonra...

Daha sonra Latunski, Bacon’a saldırdı ve onu sırtından bıçakladı. Cesedini evin bodrumuna götürürken bir ip yardımıyla tavana astı. Daha sonra ise testislerini çıkararak mutfağa götürdü ve pişirdi.

Cesedin bazı parçalarını yemiş

Cinayet sırasında Latunski’nin ayrıca Bacon’ın cesedinden parçalar aldığını ve bunları pişirip yediği de kayıtlarda yer aldı.

Bodrumda asılı halde günlerce bıraktı

Latunski’nin Bacon’un kayıp olarak bildirilmesinden dört gün sonra kolluk kuvvetleri tarafından ziyaret edildiğini ve ceset hala bodrumda asılı olmasına rağmen memurların evine girmesine izin verdiği de açıklandı.

Ömür boyu müebbet cezası

Shiawassee İlçe Yargıcı Matthew Stewart kararı açıklarken, “Mahkeme bunun hesaplanarak işlenmiş bir suç olduğunu tespit etti. Kevin Bacon’ın ölümü Mark Latunski’nin tasarımıydı.” ifadelerinde bulunurken, ömür boyu müebbet cezasını onadı.

Daha önce Latunski suçsuz olduğunu savunmuş, avukatı da akıl hastalığı geçmişine dayanan bir savunma yapmıştı. Ancak bu iddialar hakim tarafından kabul edilmedi.