Gülben ergen imaj değiştirdi saçlarını kısacık kestirip sahneye çıktı
Şu sıralar yoğun konser programıyla ilgilenen ünlü şarkıcı Gülben Ergen, dün akşam sahne aldı. Ünlü şarkıcı sahnede yeni imajıyla göz doldurdu. Ergen, bir süredir uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. Sosyal medyadan yeni imajıyla çekilen pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen Gülben Ergen'i takipçileri oldukça beğendi.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yoğun konser takvimi arasında dün akşam da İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Yine tüm enerjisiyle sahnede dikkat çeken ünlü ismin yeni imajı da gözden kaçmadı.
Saçlarını bir süredir uzun kullanan başarılı şarkıcı, sahneye çıkmadan önce saçlarını kısacık kestirdi.
Yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıkan şarkıcı, konsere gelenlerden tam not aldı.
Sahnede verdiği pozları 5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Ergen, "Şarkılarımızın gücü, dinleyicilerimizin neşesi ve katılımı. E bir de kısalan saçların yeni enerjisi ile sahnede güldük, eğlendik" dedi.