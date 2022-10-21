Bakan Vedat Bilgin duyurdu: Ödemeleri bugün yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendileri ve çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin'in paylaşımı şöyle:
"Aziz şehitlerimizin çocukları ile harp/vazife malullerimizin kendilerinin ve çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerini bugün yapıyoruz.
Bu kapsamda; ilköğretim için 5.004 TL, ortaöğretim için 7.506 TL, yükseköğretim için 10.008 TL eğitim ve öğretim yardımı ödeyeceğiz."
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