Mersin'de operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi en çok 12 tanesi dikkat çekti

MERSİN'de düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. 53 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet otomatik tüfeğin yanı sıra ele geçirilenler arasında 12 adet suikast silahı da olduğu görüldü.

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Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Toroslar ilçe ekiplerinin, dün akşam durumundan şüphelenerek durdurduğu bir araçta yaptığı aramada, 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler M.A., F.Ç. ve F.Y. gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tahkikat neticesinde, şüphelilerin sorguda yaptıkları itiraf üzerine tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 53 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet suikast silahı, 10 adet otomatik tüfek, 20 adet şarjör, 26 adet namlu ve 250 adet 9mm fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.