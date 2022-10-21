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CHP'li Veli Ağbaba'dan şok iddia! Burhan Kuzu eceliyle ölmedi, öldürüldü!

CHP'li Veli Ağbaba'dan şok iddia! Burhan Kuzu eceliyle ölmedi, öldürüldü!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu' hakkında şok iddia! Ağbaba, "Burhan Kuzu kendi eceliyle ölmedi. Büyük bir kepazeliği üstü kapatılması için öldürüldü" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, iki yıl önce koronavirüs nedeniyle öldüğü açıklanan eski AK Parti milletvekili ve anayasa hukukçusu Burhan Kuzu'nun ölümüyle ilgili şok iddialarda bulundu.  Ağbaba, "Benim iddiam Burhan Kuzu kendi eceliyle ölmedi. Büyük bir kepazeliği üstü kapatılması için öldürüldü" ifadelerini kullandı. İşte Ağbaba'nın o iddiaları:

- Zindaşti dediğimiz İranlı uyuşturucu baronu. Şimdi yok ortalarda. Aliye Uzun isminde AK Parti'den birisi bir dergi çıkartıyor. Allah rahmet eylesin Burhan Kuzu ile de arkadaş olduğu söyleniyor. İçerisinde kadın var, fuhuş var, vs. her şey var. Sonra Burhan Kuzu hakime baskı yapıyor. Zindaşti serbest bırakılıyor.

- Sonra savcı yeniden tutuklama kararı çıkartıyor, Zindaşti yok. Aliye Uzun ile ilgili bu iddiaları Sedat Peker gündeme getirdiği zaman ne yaptı biliyor musunuz? 'Vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan susmaz' diye basın açıklaması yaptı. Yaptığınız ahlaksızlığı örtmek için vatanı, bayrağı mı kullanacaksınız?

- Bir şey daha söyleyeyim Burhan Kuzu acaba öldü mü? Benim iddiam Burhan Kuzu kendi eceliyle ölmedi. Büyük bir kepazeliğin üstü kapatılması için öldürüldü.

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