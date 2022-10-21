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Trabzonspor'da Edin Visca sevinci sahalara döneceği tarih netleşiyor

Trabzonspor'da Edin Visca sevinci sahalara döneceği tarih netleşiyor

Trabzonspor 'da sezon başından itibaren aksayan sağ kanat için geri sayıma geçildi. 12 Ağustos'taki Hatayspor maçında kolu kırılan ve ameliyat masasına yatan Edin Visca'dan sevindirici haber geldi.

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Boşnak yıldız, 68 günlük aradan sonra saha çalışmalarına başlıyor.

Sabah'ın haberine göre 12 Ağustos’ta kolu kırılan tecrübeli futbolcu Edin Visca, 68 gün aradan sonra saha çalışmalarına başlıyor. Kasım kampında hazır hale gelecek.

Trabzon'a gelen Visca'nın ilk etapta hafif tempolu yürüyüşler yapacağı ardından kademeli olarak antrenman temposunu artıracağı belirtildi.

Kasım ayında oynayacak seviyeye gelmesi bekleniyor

Teknik ekip, kasım ayında Antalya'da yapılacak olan kampta Visca'nın oynayacak seviyeye gelmesini planlıyor. Futbolcunun da sahaya çıkmak için sabırsızlandığı belirtildi.

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