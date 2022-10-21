Kahramanmaraş'ta operasyona giden polislere ateş açıldı! 3 polis yaralandı

KAHRAMANMARAŞ’ta araması olan bir şüphelinin evine operasyon düzenleyen polislere ateş açıldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat timi sevk edildi, 3 polis yaralandı.

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Kahramanmaraş’ta operasyona giden polis ekiplerine saldırı düzenlendi. Olayda 3 polis yaralandı.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri aranması olan bir şüphelinin evine operasyon düzenledi. Bu sırada henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli, polislere ateş açmaya başladı.

Olayda ilk belirlemelere göre 3 polis vurularak yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat timi sevk edildi.