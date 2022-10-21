Kömürün yanına yaklaşılmıyor torba fiyatı 1 yılda yüzde 140 arttı

Rusya’nın doğal gazı kısıtlamasıyla Avrupa ülkeleri Türkiye’den kömür talep etmeye başladı. Kömürcüler 'elimizde yeterince stok yok' diyerek talepleri geri çeviriyor. Geçen sene 80 liraya satılan torba kömürün fiyatı şu anda 180-190 liraya kadar çıktı.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma enerji fiyatlarına etkisini sürdürüyor. Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını kısıtlamasıyla Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında yüzde 30'a varan artışlar yaşanmıştı. Rusya’nın doğal gazı kısıtlamasıyla sıkıntıya düşen Avrupa ülkeleri Türkiye’den 25 kilogramlık paketler halinde kömür talep ediyor. Ancak kömürcüler stok azlığından dolayı ellerindeki malı iç piyasaya sunmayı tercih ediyor.

Öte yandan Türkiye'ye Rusya ve Ukrayna'dan kömür sevkiyatında da aksamalar yaşandı. Buna bağlı olarak kömür fiyatları bir yılda ikiye katlandı. Geçen yıl Ekim ayında torbası 80 liradan satılan kömür 190 liraya kadar fırladı.

Rusya'nın doğal gazı kısıtlamasıyla da Avrupa ülkelerinin Türkiye'den kömür talep etmeye başladığını aktaran kömürcüler, arz sıkıntısından dolayı talebe karşılık veremediklerini söyledi. Kömürcüler, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın fiyatları yükselttiğini söyledi. Ayrıca kömürcüler, Rusya ve Ukrayna'dan kömür sevkiyatının durmasıyla fiyatların yükseldiğini söyledi.

"Sevkiyatlar durdu, kömür fiyatları yükseldi"

Kömürcü Muhammed Döner, kömür fiyatlarının geçen yıla göre iki katına çıktığını söyleyerek, "Odun fiyatlarında da bir artış oldu. Geçen sene kömürün torbasını 80-90 liraya satıyorduk. Şu anda 180-190 liraya kadar çıktı. Kömür fiyatlarının artmasının en büyük nedeni Rusya-Ukrayna arasındaki savaştır. Bize eskiden Rusya’dan ve Ukrayna’dan kömür geliyordu ancak şu anda sevkiyatlar durdu, kömür gelmemeye başladı. Bu da fiyatların yükselmesine neden oldu" dedi.

"Makedonya ve Slovakya'dan talep var"

Rusya’nın doğal gazı kısıtlamasıyla Avrupa ülkelerinin Türkiye’den kömür talep etmeye başladığının altını çizen Döner, "Şu anda Makedonya’dan ve Slovakya’dan sipariş talebi alıyorum ancak gönderemiyorum. Yeterince malımız yok. Böyle devam etmesi durumunda kömür fiyatları artmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.