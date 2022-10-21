Saç dökülmeleri başınıza dert açmasın! Bunu için saçlarınız beslensin daha güçlü çıksın!

Andız pekmezi Akdeniz Bölgesinde, andız bitkisinin kozalaklarından yapılan bir pekmez türü. Sağlık açısından birçok faydası bulunan andız pekmezinin en önemli faydalarından biri de saçlar. Saçların dökülmesini engelleyen andız pekmezi daha gür çıkmasını da sağlıyor. İşte andız pekmezinin bilinmeyen yararları!

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Ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesi'nde görülen bir çam türü olan andız isimli bitkinin kozalaklarından elde ediliyor andız pekmezi. Ekim-kasım aylarında olgunlaşan andız kozalakları, ortalama bir kabuklu fındık büyüklüğünde oluyor ve bu kozalaklar, esansiyel yağlar bakımından zengin olması nedeniyle çokça rağbet görüyor. Andız pekmezinin sağlığa olan faydaları ise saymakla bitmiyor. Birçok derde deva olan andız pekmezi saçlara, geçmeyen öksürüğe, yaralara anında iyi geliyor. Peki andız pekmezinin diğer yararları neler? İşte andız pekmeziyle ilgili merak edilenler...

Acımtrak sert bir tadı var

Toros Dağları'nın etrafında, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde sıkça rastlanan andız ağacından elde edilen kozalaklardan yapılan bu pekmez, acımtrak, sert tadıyla dikkat çekiyor.

Vücuttaki toksinleri atıyor

Andız pekmezi, güçlü antioksidan özelliğiyle düzenli olarak tüketildiğinde vücuttan toksinlerin, yani yabancı ve zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlıyor. Bu da vücudumuza giren ve hasta olmamıza neden olan mikroplardan kurtulmamızı sağlıyor. Kısacası andız pekmezi doğal bir hastalık savar olarak iş görüyor.

İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi geliyor

Andız pekmezinin güçlü antioksidan özelliği, vücutta oluşan iltihaplanmaların hızlı bir şekilde iyileşmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu da idrar yolu enfeksiyonları başta olmak üzere vücutta iltihap nedeniyle oluşan her türlü rahatsızlığın kökünü kurutabileceği anlamına geliyor.

Andız pekmezinin faydaları

Saç dökülmesini engeller. Saç köklerini besleyen andız pekmezi saç köklerini besler ve saçların daha canlı çıkmasını sağlar.

Ağızda oluşan yaraların giderilmesine yardımcı olur.

Öksürüğe karşı oldukça faydalıdır.

Kanı temizler ve kandaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Vücuttaki ödemin atılmasına etki ederek şişkinliğe iyi gelir.

Vücuttaki yaraların giderilmesini destekler.

Andız pekmezi nasıl kullanılır?

Andız pekmezi doğru kullanımı faydalarının etki etmesinde önemli bir rol oynar. Çünkü andız pekmezinin fazla tüketimi vücutta beklenmedik etkilere neden olabilir. Andız pekmezi özellikle sabahları aç karnına bir kaşık kadar tüketilebilir. Ayrıca bir bardak ılık suya biraz andız pekmezi katarak da tüketilebilmektedir.

Andız pekmezini cilt için kullanıyorsanız krem şeklinde yaranın olduğu bölgeye uygulayabilirsiniz. Herhangi bir alerjik durumunuz ve hassas bir hastalık durumunuz varsa mutlaka öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz.