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Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk görüntü! Son sağlık durumu nasıl Ömer Çelik açıkladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk görüntü! Son sağlık durumu nasıl Ömer Çelik açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Binali Yıldırım ve AK Parti milletvekili Şamil Ayrım'ın son sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Çelik "Ambulans uçakla Türkiye’ye döneceğiz." dedi. Öte yandan kaza sonrası hastaneden ilk görüntü de geldi.

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 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti milletvekili Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu araç, Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.

Yaralıların son durumuna ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi.

Çelik  "Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım’ın, İstanbul milletvekilimiz Şamil Ayrım’ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan’ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye’ye döneceğiz." dedi.

Aliyev'den geçmiş olsun ziyareti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

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