Hem sağlığa hem cebe zarar! Sigaradan kolay yoldan kurtulun

Sağlığa en çok zararı olan şeylerin başında gelen sigara, ölümcül maddeleri içerisinde taşıyor. Sigarayı bırakmak isteyip de bir türlü bırakamayana da birçok kişi bulunuyor. İşte bu kişiler için inanması güç yöntemleri bir araya getirdik.

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Vücudun hayat mekanizmasını sağlayan akciğerler en çok hasar alan organdır. Solunum yolunun beraberinde vücuda giren gıdalardan de etkilenir. Bilhassa sigaradan etkilenen akciğerler sağlığı alt üst eder.

Akciğerler temizlenmediğinde nikotin kana karışarak tüm vücuda hızla yayılır. Hücreleri çürüten nikotin, kanser riskini artırır. Bu sebeple uzmanlar sigaradan bir an önce akciğerlerin arındırılması gerektiğini belirtir.

Akciğerleri 72 saat içinde sigaranın etkilerinden arındırır!

Yapılan çalışmalarda bakteriler üzerindeki en etkili doğal gıda zerdeçal seçildi. Zerdeçal bilhassa sigaranın salgıladığı nikotinden akciğerleri arındırmada kullanılır. Yüksek oranda omega-3 yağ asidi barındırarak hücreleri deformasyonlardan koruma sağlar.

Bunun beraberinde güçlü bir antibiyotik etkisi olan soğan hasarlı hücreleri iyileştirerek vücudu toksinlerden ve nikotinden arındırır. Kana karışmış nikotini vücuttan idrar yoluyla atarak vücudu arındırır.

Akciğerlerin mukus seviyesini yükseltir. Akciğerlerde mukus ne kadar fazlaysa o kadar hızlı virüsleri etkisi hale getirerek kana karışmalarını önler. Mukus bunun beraberinde hava kapakcıklarını nikotinin çürüme etkisinden koruma sağlar.

Zencefil zerdeçal ve soğan karışımı nasıl hazırlanır?

Kaynayan 2 su bardağı suyun içerisine bir parça zencefil ve zerdeçal koyun. Kaynama devam ederken bir tam soğanı dilimleyin içine atın. Yaklaşık 10 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alıp süzün. Ilık halde tok karna tüketin.

Sigarayı bıraktıktan sonra göreceğiniz etkiler