Epilasyon sonrası yasaklar listesi sakın bunları yapmayın!

Epilasyon sonrası cilt bakımı en az iyi bir epilasyon kadar önemli. Epilasyon sonrası yapmanız ve yapmamanız gereken 8 detayı sizler için derledik. İşte epilasyon sonrası dikkat edilmesi gereken 8 şey...

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İstenmeyen tüylerden kurtulmak isteyen kadınlar lazer epilasyona başvuruyor. Bu işlemden etkili sonuç alabilmek için düzenli uygulama yapılması gerekiyor. Uzun vadede tüylerden kurtulmanızı sağlayan lazer epilasyon sonrasında dikkat edilmesi gerekenler var.

Seanslar halinde yapılan lazer epilasyondan belli bir süre sonra ve genel olarak yapılamaması gerekenler vardır. Hem işlemin amacına ulaşması hem de cildinizin zarar görmemesi için epilasyon sonrası öneriler derledik.

Lazer epilasyon sonrasında ciltte kızarıklık ve kabarıklıkların görülmesi normaldir. Genellikle bunlar birkaç saat içerisinde yok olur. Bol bol nemlendirici uygulamak ve buz torbası koymak iyi gelir.

24 saat sudan uzak durun

İşlem gören bölgeye 24 saat boyunca su değdirmemeniz gerekir. Dolayısıyla uygulamaya gitmeden önce duş almanız daha iyi olacaktır. 24 saatin sonunda çok sıcak olmayan suyla yıkayabilirsiniz.

İşlemden bir hafta sonra kalan batıklar varsa onların da dökülmesini sağlayacak olan kese uygulaması önerilir. Daha erken süreçte kese uygulamak cildinizde tahriş ve kalıcı/geçici yaralara yol açabilir.

İşlem uygulanan bölge hassas olacağından bir haftadan önce peeling yapmak, kaşımak gibi davranışlardan da uzak durulmalıdır. Bu süre zarfında her gün nemlendirmeye önem verilmelidir.

Epilasyondan sonra tüyler ne zaman dökülür?

Seanstan yaklaşık 2 hafta sonra tüyler dökülmeye başlar. Dolayısıyla dökülmediğini zannederek tıraş etmek, epilatör ya da ağda gibi işlemler uygulamak kesinlikle yanlış bir davranış olacaktır.

Yine lazer epilasyon sonrası işlem yapılan bölgenin bir hafta boyunca güneş görmemesi gerekiyor. Sonrasında direkt güneşe çıkmak yerine korumalı ve güneş koruyucu sürmek önem taşıyor.

İşlem uygulanan cildinize kozmetik ürünler uygulamamanız lazım. Bronzlaştırıcı, makyaj vs. ürünler kimyasal içerdikleri için zaten hassas olan bölgenin mikrop kapmasına yol açabilir.

Uygulama sonrasında ağır sporlardan kaçınmalıdır. Çok fazla terlememeye özen gösterilmelidir. Giyilecek kıyafetlerin de rahat ve pamuklu kumaş olması tahrişi önleme açısından önemlidir.