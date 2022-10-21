Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi! Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Hem sağlığa hem cebe zarar! Sigaradan kolay yoldan kurtulun

Kabileler çatıştı ortalık kan gölüne döndü! En az 150 ölü var

Eşref Fakıba, yeniden aday olamayacağı için istifa etti! Erdoğan, Fakıbaba için ne dedi?