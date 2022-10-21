Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi! Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi Riva'da gerçekleştiriliyor. Bu turda Galatasaray Yeşilyurt DÇ Ofspor ile eşleşirken Beşiktaş'ın rakibi ise Serik Belediyespor oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda belli olan eşleşmeler...

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, Riva'da gerçekleştiriliyor. Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 3. turu geçen takımlara ek olarak, Süper Lig'den Beşiktaş, Alanyaspor, Antalyaspor gibi takımlar da kupa heyecanına bu turda dahil oldu.

İşte 4. tur eşleşmeleri:

Kayserispor - Sivas Belediyespor

Erzurum FK - Esenler Erokspor

Eyüpspor - Düzcespor

Göztepe - Bucaspor

Denizlispor - Şanlıurfa

Ümraniyespor - Efeler 09 Futbol Kulübü

Alanyaspor - Sakaryaspor

Gençlerbirliği - Bayburt İl Özel İdare

Bandırmaspor - Karabey Belediyespor

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK - Belediye Kütahya

Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor

Giresunspor - Ankaraspor

Ankaragücü - AMED Sportif

Kasımpaşa - 1461 Trabzon

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

Samsunspor - Adanaspor

Altınordu - Bodrumspor

Galatasaray - Ofspor

Boluspor - Tarsus İdmanyurdu

Çaykur Rizespor - Kırklarelispor

Manisa FK - Elazığ FK

Yeni Malatyaspor - Uşakspor

Beşiktaş - Serik Belediyespor

Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

Karagümrük - Kırşehir

Antalyaspor - Pendikspor