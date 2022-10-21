Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi! Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi Riva'da gerçekleştiriliyor. Bu turda Galatasaray Yeşilyurt DÇ Ofspor ile eşleşirken Beşiktaş'ın rakibi ise Serik Belediyespor oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda belli olan eşleşmeler...Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, Riva'da gerçekleştiriliyor. Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 3. turu geçen takımlara ek olarak, Süper Lig'den Beşiktaş, Alanyaspor, Antalyaspor gibi takımlar da kupa heyecanına bu turda dahil oldu.
İşte 4. tur eşleşmeleri:
Kayserispor - Sivas Belediyespor
Erzurum FK - Esenler Erokspor
Eyüpspor - Düzcespor
Göztepe - Bucaspor
Denizlispor - Şanlıurfa
Ümraniyespor - Efeler 09 Futbol Kulübü
Alanyaspor - Sakaryaspor
Gençlerbirliği - Bayburt İl Özel İdare
Bandırmaspor - Karabey Belediyespor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Gaziantep FK - Belediye Kütahya
Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor
Giresunspor - Ankaraspor
Ankaragücü - AMED Sportif
Kasımpaşa - 1461 Trabzon
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Samsunspor - Adanaspor
Altınordu - Bodrumspor
Galatasaray - Ofspor
Boluspor - Tarsus İdmanyurdu
Çaykur Rizespor - Kırklarelispor
Manisa FK - Elazığ FK
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Beşiktaş - Serik Belediyespor
Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
Karagümrük - Kırşehir
Antalyaspor - Pendikspor
Fenerbahçe kupaya 5. Turdan katılacak
Kupa mücadelesine 5'inci turdan katılacak Süper Lig takımları: Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor ise kupaya 5. turdan katılacak.