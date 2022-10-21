İslam Memiş'ten şaşkına çeviren asgari ücret tahmini! "Dolar kuru üzerinden" dedi bombayı patlattı

Asgari ücret ne kadar olacak merak ediliyor. Uzman isimlerden çeşitli tahminler geliyor. Geçtiğimiz günlerde EYT açıklaması yapan ve düzenlemeden herkesin memnun olacağını belirten İslam Memiş bu kez asgari ücrete ilişkin tahminini açıkladı. Memiş bakın neler söyledi: