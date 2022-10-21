İslam Memiş'ten şaşkına çeviren asgari ücret tahmini! "Dolar kuru üzerinden" dedi bombayı patlattı
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Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten bu kez ne altın ne dolar ne de gümüş açıklaması geldi. Memiş milyonların beklediği ve Aralık ayında belli olacak asgari ücrete ilişkin tahminini açıkladı.
Asgari ücret ne kadar olacak merak ediliyor. Uzman isimlerden çeşitli tahminler geliyor. Geçtiğimiz günlerde EYT açıklaması yapan ve düzenlemeden herkesin memnun olacağını belirten İslam Memiş bu kez asgari ücrete ilişkin tahminini açıkladı. Memiş bakın neler söyledi:
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- Hükümet tarafından sık sık açıklamalar geliyor. Rakamlar üzerinden manipülasyon oluyor.
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-Ben dolar kuru üzerinden tahmin yapabiliyorum.
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-Muhtemelen 7250-7500 lira civarında bir asgari ücret karşımızda olabilir.
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