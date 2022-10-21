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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Elon Musk Twitter'da 5 bin 600 kişiyi işten çıkaracak

Elon Musk Twitter'da 5 bin 600 kişiyi işten çıkaracak

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaya yeniden sıcak bakmasının ardından yeni haberler gelmeye devam ediyor. İddialara göre Musk, Twitter'ı satın aldığında çalışanların yüzde 75'ini işten çıkaracak.

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Associated Press'in haberine göre Elon Musk, Twitter çalışanlarının çoğunu işten çıkarmayı planlıyor.

İddialara göre Musk, Twitter hissedarlarına, 7 bin 500 çalışanından en az yüzde 75'inin Twitter ile ilişiğini kesmeyi planladığını ve şirketi bir iskelet ekiple işletmeyi planladığını söyledi.

Musk, geçmişte bazı Twitter çalışanlarının işten çıkarılacağını söylemiş ama net bir sayı vermemişti. Twitter'da Musk'tan bağımsız olarak işten çıkarmalara sıcak bakıyordu ancak Musk'ın planladığı işten çıkarmaların büyüklüğü Twitter'ın planlarının çok ötesinde olduğu bildiriliyor.

Wedbush analisti Dan Ives'a göre Musk bu hamlesiyle yatırımcıların dikkatini çekmeyi hedefliyor. Ives konuyla ilgili, "Personel sayısının yüzde 75 azaltılması, daha güçlü serbest nakit akışı ve karlılığı gösterecek, bu da anlaşmaya girmek isteyen yatırımcılar için çekici olacak" dedi.

Ives ayrıca Twitter'ın iş gücünde böylesine büyük bir azalmanın şirketi muhtemelen yıllar geriye götüreceğini de sözlerine ekledi.

Elon Musk ise çıkan haberlerle ilgili sessizliğini koruyor.

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