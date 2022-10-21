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İstanbul'a Suriye'den gelen 2 PKK'lı terörist operasyonla yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'a Suriye'den gelen 2 PKK'lı terörist operasyonla yakalandı

İSTANBUL'da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye’de silahlı eğitim alan “Zerdeşt Agiri” kod adlı H.A. ile “Hogir Kobani” kod adlı A.G. adlı 2 terörist yakalandı. Tutuklanan teröristlerin, örgüt içerisinde sözde ‘savaşçı’ olarak faaliyetlerde bulundukları ve Suriye sınırından ülkeye giriş yaptıkları belirlendi.

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Edinilen bilgiye göre, Suriye’deki PKK/PYD kamplarında silahlı ve ideolojik eğitim alan, örgütün talimatıyla Türkiye’ye gönderilerek eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen “Zerdeşt Agiri” koda adlı H.A. ile “Hogir Kobani” kod adlı A.G. adlı 2 teröristin İstanbul’a geldiği belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube ekiplerince PYD/YPG PKK/KCK’ya yönelik yürütülen çalışmalarda, istihbari ve teknik bilgiler doğrultusunda geniş çaplı inceleme yapıldı.

Emniyet güçleri sosyal medyadan yola çıktı

İlk olarak sosyal medya platformlarında terör örgütü ile bağlantılı kişilerin hesapları tespit edildi. Bu kişiler üzerinden sanal takip başlatan emniyet güçleri, örgüt yanlısı kişilerin yaptıkları görsel ve propaganda içerikli paylaşımları büyük bir titizlikle incelemeye aldı.

Daha sonra örgüte yönelik arşiv taramaları gerçekleştiren polis, terör örgütünün Suriye yapılanması içerisinde silahlı olarak faaliyet göstermek üzere 2014 yılında kaçak yollardan Suriye’ye geçerek PKK/PYD içerisinde silahlı ve ideolojik eğitimler alan, terör örgütü içerisinde sözde “savaşçı” olarak faaliyetlerde bulundukları anlaşılan “Zerdeşt Agiri” koda adlı H.A. ile “Hogir Kobani” kod adlı terörist A.G.’nin izine ulaştı.

Bu teröristlerin saklandıkları adres tespit edilince operasyonun düğmesine basıldı. 16 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen nokta operasyonda PKK/PYD mensubu 2 terörist yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alınan 2 terörist, polisteki işlemlerinin ardından önceki gün sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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