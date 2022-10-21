Ses telleri felç geçiren sanatçıya ilginç ameliyat: VR gözlük taktı doktor şarkı söyletti
Ses telleri felç geçiren hasta, konuşturulup şarkı söyletilerek ameliyat edildi. Ameliyat sırasında hastaya kendini rahat hissetmesi için sanal gerçeklik gözlüğü (VR) takıldı. Türkiye'de ses ve yutma hastalıkları konusunda sayılı üst ihtisas sahibi uzmanlardan biri olan Doç. Dr. Necati Enver'in uyguladığı o ameliyattan görüntülere bakın...
Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği'nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enver, New York'taki Columbia Üniversitesinde 2019-2020 yıllarında ses cerrahisi üzerine üst ihtisas yaptıktan sonra kendi isteğiyle Türkiye'ye döndü.
Türkiye'de boyundan gırtlağa sinir transferini 2. kez gerçekleştiren doktor olan Enver, ses teli felci nedeniyle 14 yıl kısık sesle konuşmak zorunda kalan hastasını sağlığına kavuşturdu ve yüzlerce kişiye de umut oldu.
Doç. Dr. Enver, bu kez ses telleri daha önce geçirdiği akciğer ameliyatına bağlı tek taraflı felç olan 53 yaşındaki piyanist şantör Murat Yörü'nün ameliyatını hastasını uyutmadan yaptı.
Doktor hastayla konuşup şarkı söyletti
Ses sanatçısı olan hastasıyla ameliyat sırasında konuşan Doç. Dr. Enver, ses tellerinin durumunu anlayabilmek adına hastasına operasyon sırasında şarkı da söyletti.