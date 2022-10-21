İstanbul-Batum uçağı hava koşulları nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na indi
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan Gürcistan'ın Batum şehrine sefer yapan uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı.Abone ol
THY'nin TK-390 sefer sayılı yolcu uçağı Batum'daki şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na yönlendirildi.
Uçağın kaptan pilotu, Rize-Artvin Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek iniş izni istedi.
İznin ardından sabah saatlerinde havalimanına inen uçağın yolcuları otobüs ve taksilerle Sarp Sınır Kapısı'na götürüldü.